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被批「像醫院」…中醫師陳潮宗診所招牌引大樓住戶不滿 他最新澄清說明

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫師陳潮宗表示，建商事前已有承諾，診所擁有懸掛招牌的合法權利。圖／陳潮宗提供
中醫師陳潮宗表示，建商事前已有承諾，診所擁有懸掛招牌的合法權利。圖／陳潮宗提供

資深中醫名醫陳潮宗位在民權西路開設的診所，由於在店面一樓與二樓外牆高掛大型診所招牌，引發大樓住戶不滿，被抱怨看起來「像醫院」，並演變成社區對立糾紛。對此，陳潮宗發出聲明指出，招牌合法合規，診所重視鄰里和諧，且抱持友善態度，目前已與大樓管委會達成初步共識，所有住戶及管委會隨時均可溝通。

陳潮宗在民權西路開設的民權總院，為於2025年第一季遷入更新後的新大樓，並於3月16日舉行新址開幕典禮，新大樓室內占地二百多坪，提供多項健康、美體、養身服務。但該棟大樓住戶不滿診所懸掛在外牆的招牌，認為建築物外牆屬於全體所有權人共同擁有的公共空間，診所未經同意擅自擴增招牌，破壞社區景觀。

陳潮宗說，診所位在民權西路153號的建物為住商混合大樓，診所使用的空間為大樓一樓及二樓，除梯廳公設外的全部面積，皆依使用執照合法規畫。兩面招牌設置為大樓原始設計，且原先規畫提供為兩層的商業區店鋪使用，二層樓商業區設立市招本屬業主合法權益，但部分住戶有不同意見。

陳潮宗說，目前與大樓管委會達成初步共識，暫時不拆招牌，7、8月舉行專案會議，9月再舉行區分所有權人會議。但他認為，建物產權屬個人所有，雖然使用規範應由全體住戶共同決定，但僅有少數人持反對，且去年9月的區分所有權人會議，出席人數未達比例。

陳潮宗強調，非常重視與社區鄰里的和諧，且一直抱持友善態度，已經與大樓管委會達成初步共識，該棟所有住戶及管委會隨時均可進行溝通，後續9月的區分所有權人會議中，也會配合社區規範進行友善討論。

中醫 管委會

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