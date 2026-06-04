變天了！台北市9區大雷雨 北市災防辦：士林、內湖山區對流最強

氣象署針對台北市松山區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、內湖區、士林區、北投區發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時58分。

北市災防辦表示，目前對流分為兩塊士林、內湖山區最強，南側有另一波較弱降雨開始移入影響中正、大安區，目前最大時雨量於士林區望星站達36.5毫米。

預計未來半小時士林區時雨量可能達40毫米，中山、大同區時雨量維持在20-40毫米。因將值放學及下班尖峰時段，請用路人注意安全。

另外，氣象署也針對北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至17時58分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

災防辦已通知消防局至現場巡查，並請士林區公所轉知里、鄰長及警察局士林分局協助勸導遊客儘速離開水域。