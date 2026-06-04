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台南藍晒圖文創園區展出倒數1個月 百位日本創作者齊聚

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「IMAGINE JAPAN日本創作者設計大展」展期至2026年6月底止。趣活文創提供
「IMAGINE JAPAN日本創作者設計大展」展期至2026年6月底止。趣活文創提供

台南藍晒圖文創園區近期迎來濃厚的日本創作能量。由趣活文創Cheer For攜手日本gallery AGITO共同策劃的「IMAGINE JAPAN日本創作者設計大展」，自今年4月開展以來獲得熱烈迴響，吸引眾多設計愛好者、日本文化支持者及文創選品族群前往參觀。展覽將於6月底結束，目前已進入倒數一個月，主辦單位邀請民眾把握機會前往觀展。

本次展覽以「想像與靈感的日常生活」為主題，在台南藍晒圖文創園區、台北中正紀念堂、高雄駁二藝術特區及高雄衛武營國家藝術文化中心四地同步展出。其中，台南藍晒圖文創園區作為南台灣重要文創據點，透過展覽串聯日本創作者的設計理念與生活美學，成為民眾感受日本創意文化的重要窗口。

展覽集結超過百位日本插畫家、創作者及設計品牌，展出內容涵蓋插畫角色、文具用品、服飾配件、生活雜貨及各類設計商品。透過豐富多元的作品，呈現日本創作者如何將個人風格、文化特色與日常生活轉化為兼具創意與溫度的設計語言。

策展單位表示，在日本，創作不僅存在於美術館與畫廊，更自然融入包裝設計、文具、角色創作、服飾及生活用品之中。本次展覽以「共感創造」為核心概念，希望觀眾能從每一件作品與商品中，看見日本設計文化細膩、幽默、溫暖且富有想像力的魅力。

趣活文創Cheer For長期致力於推廣亞洲設計師與創作者品牌，透過實體空間經營、策展選品、商品開發及通路營運，讓創意設計真正走入民眾日常生活。此次與日本gallery AGITO合作，希望藉由台灣四地同步展出，促進日本新銳創作者與台灣消費市場的交流，也讓台灣文創空間成為跨國文化創意合作的重要平台。

「IMAGINE JAPAN日本創作者設計大展」展期至2026年6月底止，目前仍於台南、台北及高雄四地持續展出。喜愛日本設計、插畫角色、文具雜貨與生活風格選品的民眾，可把握最後一個月前往參觀，近距離感受日本創作者豐富多元的設計能量與生活美學。

台南 文創 日本

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