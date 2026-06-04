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冷氣房待太久竟傷泌尿道 醫示警：嚴重恐敗血性休克

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣越來越熱，不少人一整天待在冷氣房裡，雖然涼爽舒服，卻也可能增加泌尿道感染風險。聯合報系資料照／記者魯永明攝影
天氣越來越熱，不少人一整天待在冷氣房裡，雖然涼爽舒服，卻也可能增加泌尿道感染風險。聯合報系資料照／記者魯永明攝影

天氣越來越熱，不少人一整天待在冷氣房裡，雖然涼爽舒服，卻也可能增加泌尿道感染風險。泌尿科醫師張宇鳴提醒，長時間待在冷氣房，容易因為感受不到流汗而忽略喝水，一旦水分攝取不足、尿量變少，細菌無法被有效沖離，就可能成為泌尿道感染的隱形推手。

泌尿科醫師張宇鳴在醫院官網撰文指出，泌尿道感染在女性族群中相當常見，男女感染比例約為1比8。主要原因與女性生理構造有關，女性尿道長度僅約3至4公分，遠短於男性約20公分，加上尿道口與陰道、肛門距離較近，細菌更容易進入泌尿系統，引發感染。

統計顯示，30%以上女性在30至40歲之間，至少會經歷一次泌尿道感染。張宇鳴表示，當細菌逆行進入尿道，便可能引發急性膀胱炎，常見症狀包括頻尿、尿急、解尿灼熱感、下腹疼痛與血尿。

若急性膀胱炎沒有及時處理，細菌可能繼續向上侵襲，引發急性腎盂腎炎。此時患者可能出現畏冷顫抖、發高燒、全身虛弱、腰痛、噁心嘔吐等嚴重全身性症狀，少數病人甚至可能出現敗血性休克，危及生命。

張宇鳴也提醒，日常生活中有幾項風險因子要特別留意。首先是水分攝取不足，尿量減少會讓細菌較難被排出；其次是長期憋尿，容易讓細菌在膀胱內大量繁殖。此外，糖尿病、便秘或腹瀉，也可能增加感染風險。若性行為後未及時排尿、不常更換生理用品，或使用特定避孕措施，也可能提高泌尿道感染機率。

至於治療方式，張宇鳴指出，抗生素是治療泌尿道感染的主要方式。若只是輕微發炎，通常需按時服藥約4至7天，患者不應因症狀緩解就自行停藥，以免增加抗藥性風險。

他建議，預防泌尿道感染應從生活習慣做起，平時要補充足夠水分，每天尿量最好維持在1500毫升以上；有尿意時也應盡快排尿，避免長時間憋尿。治療期間則應避開酒、咖啡、辣椒等刺激性食物，也可考慮蔓越莓、益生菌等具有研究實證、可協助預防感染的保健食品。

此外，女性也應維持良好衛生習慣，頻繁更換生理用品，並在性行為後養成排尿習慣。張宇鳴提醒，若出現尿道不適，應盡快就醫，不要聽信偏方或自行停藥，才能避免感染惡化。

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