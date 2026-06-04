隱形牙套斷療程引糾紛 醫師：認明專科醫師認證、勿以價錢為唯一考量

近年來隱形牙套因美觀與便利性深受民眾青睞，市場上品牌非常多元，然而今有消費者站出來控訴牙套品牌歐耐恩未定時出貨，且要求銀行信用卡止付未果，相關未出貨與消費糾紛卻也層出不窮。醫師提醒，挑選隱形牙套應認明有專科醫師認證，也並非以價錢為唯一考量，需要透專業評估找到最適合自己的牙套。

2024年起牙套品牌「歐耐恩」透過全國連鎖的「海棠牙醫診所」，推廣自費隱形牙套療程，費用高達7萬至10多萬元不等。然而，自去年底起，全台陸續傳出牙套未交貨、療程中斷等爭議，也爆出可能有使用不合法的材料等，讓民眾相當憂心。

苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均指出，目前市面上品牌選擇實在太多，民眾在挑選時的基礎原則，是必須確認該品牌已獲得衛福部食藥署的認證。只要是通過官方認證的產品，基本上都不會對人體的健康產生危害，民眾不需過度恐慌。

謝喬均說，在品牌選擇上，因為品牌眾多，市面上也存在著因價錢高低而產生的品質落差，這通常取決於其所使用的材質差異。至於材質落差會不會影響矯正效果，他說，雖然不同品牌材質有所落差，但材質對矯正效果的影響其實比較小。

隱形牙套矯正能否成功，核心關鍵在於醫師整體的數位設計與療程規畫，而非牙套材質本身。此外，針對層出不窮的隱形牙套不交貨等消費糾紛，很多時候其實是診所端的經營不善或經營權轉移所導致，也並非供應商的問題。

謝喬均提醒，挑選牙醫師時應盡量選擇擁有學會認證的矯正專科醫師，同時要留意若醫師屬於診所兼職醫師，後續若發生經營糾紛，民眾恐面臨找不到醫師的窘境。其次，隱形矯正屬於高度客製化的醫療行為，民眾不應盲目追求低價，應以醫師專業與認證為首要選擇標準，切勿以價錢為首要考量。