轉移三陰性乳癌五年存活率與「癌王」一樣差 醫籲健保擴大給付

國內乳癌已連續多年高居女性癌症發生率第一名，其中被視為「最凶險乳癌亞型」的三陰性乳癌，更因惡性高、復發快、容易轉移，讓不少患者聞之色變。隨著創新抗體藥物複合體（ADC）納入健保給付超過2年，國內臨床治療成果陸續出爐，明顯延長病人存活期，也為過去被視為艱難的治療困境帶來新曙光。

台灣乳房醫學會舉辦「轉移三陰性乳癌關鍵改變健保給付成果記者會」，公布國內使用Trop-2抗體藥物複合體（Trop-2 ADC）的治療成果。統計顯示，台灣患者接受治療後，平均無惡化存活期（PFS）達9個月，較過往治療方式提升約8成；整體存活期（OS）更長達18個月，比國際相關數據多出約6個月。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，三陰性乳癌約占所有乳癌患者10%至15%，卻是惡性度最高、轉移速度最快的一型。過去患者大多只能依賴化學治療，不僅副作用明顯，疾病也容易在短時間內再度惡化，許多人甚至來不及接受下一線治療就病逝。

根據美國真實世界研究，約三分之一轉移性三陰性乳癌患者尚未進入第二線治療前便已死亡。陳芳銘指出，這類疾病進展快速，「等待」就是最大風險，因此愈早使用有效治療，愈有機會爭取存活時間。

林口長庚醫院一般外科暨乳房外科主治醫師周旭桓分享，一名61歲女性患者原本為荷爾蒙陽性乳癌，後續卻快速惡化並轉變成轉移性三陰性乳癌。患者因擔憂傳統化療副作用，一度抗拒治療，即使接受第一線化療後，病情仍在數月內持續惡化。

所幸當時Trop-2 ADC剛好納入健保給付，患者順利接續治療。周旭桓表示，患者治療期間僅出現輕微腹瀉等副作用，生活品質大幅改善，短短幾周後便能與家人出國旅遊，重新找回生活節奏與人生規畫。

周旭桓指出，Trop-2 ADC最大特色在於結合標靶藥物與化療藥物優勢，如同「導彈精準打擊」癌細胞。藥物先透過抗體辨識癌細胞表面的Trop-2蛋白，再將化療藥物直接送入癌細胞內部，提高治療效果，同時減少正常組織受損，因此兼顧療效與生活品質。

根據研究，超過95%的三陰性乳癌患者癌細胞表面皆高度表現Trop-2蛋白。國際臨床試驗也顯示，相較傳統化療，Trop-2 ADC可降低59%疾病惡化風險，延緩病情惡化時間約為傳統治療的3倍，整體存活期接近翻倍。

衛福部健保署長陳亮妤表示，健保近年持續強化乳癌照護，除已將多項標靶藥物與免疫治療納入給付外，2026年更推出「乳癌照護品質提升方案」，並投入4000萬元經費，推動整合性治療照護。同時也已將次世代基因定序（NGS）與BRCA基因檢測納入給付，協助病人接受更精準的治療。

目前健保對Trop-2 ADC仍以後線治療為主，但美國NCCN及歐洲ESMO等國際指引，已逐步將其提升至一、二線優先推薦治療選項。醫界呼籲，未來若能透過癌症新藥基金等機制，讓符合條件患者更早使用創新藥物，將有機會進一步延長存活期，避免病人因病情惡化過快而錯失治療機會。