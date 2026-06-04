快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

低壓帶挾強降雨 南橫公路明天起不排除預警性封閉4天

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
受低壓帶來強降雨影響，南橫公路可能將從明天起預警性封閉多天。圖／公路局提供
受低壓帶來強降雨影響，南橫公路可能將從明天起預警性封閉多天。圖／公路局提供

受到南海低壓系統逼近影響，明天起全台迎來短延時強降雨，中南部山區尤須嚴防劇烈天氣，為確保用路人行車安全，公路局南區養護工程分局甲仙工務段宣布，不排除於明天起5日至8日針對南橫公路梅山口至向陽路段實施預警性封閉。

中央氣象署指出，位於南海的低壓系統今晚起將慢慢靠近台灣，明天通過時大氣環境不穩定，西半部及山區恐有局部大雨或豪雨發生，氣象署今天下午已搶先針對台南、高雄、屏東等3縣市發布大雨特報。

面對來勢洶洶的雨彈，公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，經研判氣象署的水情情資，預測5日至8日高雄市山區將出現強降雨機率，極易引發坍方、落石及土石流等災害。為防範未然，台20臨105線0K至44K，梅山口至向陽路段不排除在6月5日至6月8日實施預警性封閉管制。

公路局強調，此波管制將視屆時的實際天候狀況，並在風雨過後落實道路安全巡查，確認無安全疑慮後才會重新開放通行。

公路局也呼籲，大雨期間山區路況難以掌握，駕駛朋友如非必要請勿進入山區道路，最新道路通阻詳情及即時路況，民眾可多加利用「公路局幸福公路APP」、公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/ ），或至公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/ ）查詢，並請務必嚴格遵守現場管制規定。

氣象署 南橫

延伸閱讀

未來1周降雨4階段變化…低壓和梅雨滯留鋒接力 恐豪大雨連日炸全台

愈晚南台灣天氣愈不穩 今夜至明晨低壓通過恐大雷雨

午後小心短延時大雨！明起雷雨轟全台 下周滯留鋒面及西南風影響

低壓系統明天登陸高屏 粉專：典型梅雨下周一出現是降雨重頭戲

相關新聞

南投也升級！2縣市發布豪雨特報 台北至新竹等地留意大雨

中央氣象署發布豪雨特報，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，台北...

龍鳳胎出生才滿百日…台中網紅牙醫張元瀚告別式 襁褓中兒女靈前送父

台中42歲網紅牙醫師張元瀚日前驚傳因心肌梗塞驟逝，張家屬今天在台中舉行告別式，現場湧入逾500名親友、昔日病患到場弔唁。最令人鼻酸的是，張元瀚一對還在襁褓中的龍鳳胎兒女由長輩抱著不吵不鬧，在靈前跟爸爸永別，張妻更是數度泣不成聲，場面哀戚。

雨勢升級雨區再擴大！13縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨勢升級雨區再擴大！中央氣象署下午15時針對13縣市發布豪雨或大雨特報發，恐一路下到晚上。

洞洞鞋通風？恐致香港腳、足底筋膜炎 醫警告3類人別天天穿

醫學專家警告，長期穿著洞洞鞋可能導致香港腳和足底筋膜炎等足部健康問題。雖然這種輕便鞋款透氣方便，但其塑膠材質無法有效排汗，容易滋生黴菌，進而增加真菌感染風險。專家建議特定族群應避免每天穿著。

講話飄出便便味…口臭自己不知道？日專家證實：大腦習慣了

6月4日是日本的「預防蛀牙日」，本週也正值「口腔保健週」。據日媒每日新聞報導，鹿兒島大學名譽教授於保孝彥證實，若清潔不當，口腔可能散發出類似糞便的惡臭。這類嚴重的口臭，主要是因為牙周病菌在分解口腔內脫落的黏膜、細菌及食物殘渣等蛋白質時，產生了與大便臭氣成分相同的惡臭物質；此外，細菌還會分泌出類似起司腐敗、或是廚餘般的酸臭味，這些味道混雜在在口中，就成了讓人尷尬的便便味。

夏天汗臭味狂飄！醫教3招除臭 止汗劑這時間擦才有效

炎炎夏日一到，搭捷運、公車最怕遇到滿車汗味。許多人以為只要勤洗澡、出門前補擦止汗劑，就能避免身上飄出異味，但重症科醫師黃軒提醒，很多人不是不愛乾淨，而是除臭方法用錯了，其中最常見的錯誤，就是等到早上出門、甚至已經流汗後才擦止汗劑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。