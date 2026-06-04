低壓帶挾強降雨 南橫公路明天起不排除預警性封閉4天

受到南海低壓系統逼近影響，明天起全台迎來短延時強降雨，中南部山區尤須嚴防劇烈天氣，為確保用路人行車安全，公路局南區養護工程分局甲仙工務段宣布，不排除於明天起5日至8日針對南橫公路梅山口至向陽路段實施預警性封閉。

中央氣象署指出，位於南海的低壓系統今晚起將慢慢靠近台灣，明天通過時大氣環境不穩定，西半部及山區恐有局部大雨或豪雨發生，氣象署今天下午已搶先針對台南、高雄、屏東等3縣市發布大雨特報。

面對來勢洶洶的雨彈，公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，經研判氣象署的水情情資，預測5日至8日高雄市山區將出現強降雨機率，極易引發坍方、落石及土石流等災害。為防範未然，台20臨105線0K至44K，梅山口至向陽路段不排除在6月5日至6月8日實施預警性封閉管制。

公路局強調，此波管制將視屆時的實際天候狀況，並在風雨過後落實道路安全巡查，確認無安全疑慮後才會重新開放通行。

公路局也呼籲，大雨期間山區路況難以掌握，駕駛朋友如非必要請勿進入山區道路，最新道路通阻詳情及即時路況，民眾可多加利用「公路局幸福公路APP」、公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/ ），或至公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/ ）查詢，並請務必嚴格遵守現場管制規定。