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周六台灣步道日 號召山友用手機隨手為步道健檢

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北即時報導
台灣千里步道協會今天發出動員令，邀山友上山欣賞美景的同時，也能動動手指，用智慧型手機記錄並回報山徑環境，一起加入這場串聯全國的步道健檢大動員，守護台灣脆弱的山林生態。圖／千里步道協會提供
台灣千里步道協會今天發出動員令，邀山友上山欣賞美景的同時，也能動動手指，用智慧型手機記錄並回報山徑環境，一起加入這場串聯全國的步道健檢大動員，守護台灣脆弱的山林生態。圖／千里步道協會提供

台灣登山人口眾多，每位山友的足跡都能化為守護山林的力量。台灣千里步道協會今天發出動員令，邀山友上山欣賞美景的同時，也能動動手指，用智慧型手機記錄並回報山徑環境，一起加入這場串聯全國的步道健檢大動員，守護台灣脆弱的山林生態。

每年6月的第一個周六是「台灣步道日」， 這個周六就是今年的台灣步道日，千里步道協會今發出「第二屆全國同步監測動員令」，號召全國山友與戶外愛好者共同化身為「步道公民科學家」，在親近自然的同時，運用智慧型手機記錄並回報山徑環境，以「不間斷的守望」共同守護台灣脆弱的山林生態。

為鼓勵全民參與，6月6日至6月30日還加碼抽獎活動，註冊帳號、回報步道問題、社群分享，將有機會獲得精美徽章，以及多家戶外用品公司贊助的實用裝備，團體整群認領加入，還可獲得台灣步道日復刻布旗。

千里步道協會表示，自2012年提出「天然步道零損失、水泥步道零成長」的核心訴求以來，推動手作步道與步道守護已十餘年。過去雖曾大規模調查，印證步道工程與人為踩踏帶來的衝擊，但步道狀況隨時在變動，許多未被列管的天然山徑正面臨沖蝕溝加劇、樹根裸露、捷徑複線化等環境退化危機。

「We Play, We Protect.」。為即時掌握山林環境健康，今年的步道日將聚焦 「全民持續性監測」 的長期行動。千里步道協會2024年搭建唯一以守護步道為目標的公民科學平台「iTrail台灣步道守護網」。山友只要將 iTrail 網站加入手機主畫面，在登高健行時，以個人「身體尺度」（如成人腳踝、膝蓋高度）作為目測標準，隨手拍下步道損耗、人為破壞或設施損壞的照片上傳，即可輕鬆完成回報。若在山區遇到訊號不良，系統也支援「回報草稿」功能，待收訊暢通後即可一鍵上傳，大幅降低參與門檻。

為了點燃全民回報的動能，2026年台灣步道日社群活動期間(6月6日至6月30日)，iTrail 平台推出期間限定的「數位紀念徽章」，更獲得大亞集團及眾多國內外知名頂尖戶外與運動品牌的跨界響應贊助。民眾只要在活動期間註冊帳號、成功回報步道狀況並於社群分享，即可獲得由生態畫家陳一銘老師繪製的年度實體徽章與豐富的戶外裝備抽獎資格；團體響應還可獲得復刻布旗作為守護象徵。

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