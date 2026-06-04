龍鳳胎出生才滿百日…台中網紅牙醫張元瀚告別式 襁褓中兒女靈前送父

台中42歲網紅牙醫師張元瀚日前驚傳因心肌梗塞驟逝，張家屬今天在台中舉行告別式，現場湧入逾500名親友、昔日病患到場弔唁。最令人鼻酸的是，張元瀚一對還在襁褓中的龍鳳胎兒女由長輩抱著不吵不鬧，在靈前跟爸爸永別，張妻更是數度泣不成聲，場面哀戚。

張元瀚生前醫術精湛、待人親切，廣受病患信賴，他還經常上網分享「牙醫夫妻愛說話」等日常、衛教影片，粉絲眾多，他在今年四月，才開心分享龍鳳胎寶寶出生滿百日的喜悅，沒想到在5月底驚傳離世，消息傳出，令親友、病患、粉絲震驚、不捨，紛紛上網表達哀悼。

今天告別式上，許多親友、曾受其照顧的病患紅著眼眶到場弔唁，現場不時傳出低聲啜泣，張妻也頻頻拭淚，張元瀚一對還在襁褓中的龍鳳胎兒女由長輩抱著，全程不吵不鬧，在張元瀚靈前與爸爸永別。公祭約持續1小時，法師隨後引導家屬發引東海火葬場，現場氣氛哀戚。

好友拳手「燒打雞」韓森表示，兩人因網路結識，是無話不談的好友，張元瀚是優秀醫師，待人真誠、樂於助人，多年來默默支持他的拳擊生涯，原本張已答應擔任日前一場賽事的場邊醫生，未料因身體不適緊急送醫而取消，因為怕影響比賽，旁人一直瞞著死訊，比賽後才得知張已離世，而兩人最後的約定也成為遺憾。