2026遠百端午佳節 星級名粽 、米其林美饌 、 質感甜點　傳遞最有品味的節慶心意

遠東百貨徐雪芳總經理(中)、營運長林彰豊副總(右一)、商品二部陳佑任副總(左一)展示2026端午節禮品首選。現場展示豪華海陸粽禮、質感保冷提袋與創意端午伴手禮，打造最有品味的端午盛宴。 圖／遠百 提供

端午佳節將至，遠東百貨精選星級飯店、米其林名店與人氣品牌端午禮品，從豪華海陸粽、經典廣式裹蒸粽到創新甜點與質感伴手禮，集結傳統風味與當代美學，打造兼具儀式感與品味的端午獻禮。今年端午，不只是品嚐粽香，更透過講究食材與細膩工藝，傳遞對親友家人的真摯心意。

台北遠東香格里拉／極致豪華海陸組

嚴選鮑魚海鮮粽與醬燒牛肉蛋黃粽雙重風味。鮑魚海鮮粽融合海味鮮香與糯米口感，醬燒牛肉蛋黃粽則以濃郁醬香堆疊層次，搭配質感保冷提袋，更添星級送禮品味。5入建議售價1,688元。

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台南遠東香格里拉／青雅典藏禮袋

由醉月樓推出「青雅典藏禮袋」，集結滬式裹蒸粽-淮揚御醬鴨方粽、御品麻油土雞飯粽、松露蕈菇五米素粽與桂圓蜜薯芋泥素粽，鹹甜交織展現豐富層次。墨綠色禮袋結合皮革質感設計，兼具送禮美學與實用性。6入建議售價1,698元。

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晶華酒店／晶華冠軍粽香禮盒

晶華酒店集結人氣招牌粽款推出「晶華冠軍粽香禮盒」，以經典風味與細膩工法展現飯店粽禮的精緻層次。5入建議售價1,980元。

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台北文華東方酒店／雅閣X.O醬

來自米其林一星中餐廳「雅閣」的人氣手工X.O醬，以瑤柱、蝦米與金華火腿等頂級食材細火熬製，香氣濃郁、層次豐富，是端午節餐桌提味首選。1瓶建議售價1,380元。

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台北文華東方酒店／鳳韻禮盒

融合鳳梨酥、桂圓酥與手工糖果等多款精緻甜點，外盒設計延續文華東方典雅風格。無論節慶送禮或午後品嚐，都能滿足味蕾體驗。建議售價1,880元。

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寒舍集團／請客樓-米其林麻油海味粽

以米其林一星餐廳規格打造，嚴選活鮑魚、婆參、花菇與干貝等頂級食材入粽，結合醇厚麻油香氣，呈現細膩奢華海味。4入建議售價4,580元。

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六福旅遊集團／龍王極品粽禮

選用鮑魚與鮮活龍蝦等頂級海味入粽，搭配馥瑤海珍X.O醬，打造視覺與味覺兼具的豪華端午饗宴。建議售價2,270元。

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福華大飯店／端陽飄香粽禮盒

集結古早味飄香粽與艾草紅豆粽雙重風味，鹹甜交織勾勒經典端午記憶，展現熟悉經典的端午滋味。6入建議售價1,388元。

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H.YEN／綜合禮盒

以匠心烘焙工藝打造層次酥脆的丹麥捲，推出原味、香草與肉桂三款風味，為端午節增添不同以往的甜點選擇。建議售價1,300元。

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祥和／經典綜合素粽套組

連續多年榮獲米其林必比登推薦的蔬食品牌「祥和」，推出經典綜合素粽套組，以杏鮑菇與麻辣香料堆疊豐富層次，翻轉大眾對素粽的印象。建議售價980元。

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2026《端午節禮品首選》專刊即日起至6月21日於全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售（嘉義店於4樓專櫃）。消費端午節首選專刊禮品，活動期間持遠百APP或HAPPY GO卡單筆消費滿888元，即贈100元美食餐飲抵用券乙張。

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