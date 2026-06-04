快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

夏天汗臭味狂飄！醫教3招除臭 止汗劑這時間擦才有效

聯合新聞網／ 綜合報導
炎炎夏日一到，搭捷運、公車最怕遇到滿車汗味。圖／AI生成
炎炎夏日一到，搭捷運、公車最怕遇到滿車汗味。圖／AI生成

炎炎夏日一到，搭捷運、公車最怕遇到滿車汗味。許多人以為只要勤洗澡、出門前補擦止汗劑，就能避免身上飄出異味，但重症科醫師黃軒提醒，很多人不是不愛乾淨，而是除臭方法用錯了，其中最常見的錯誤，就是等到早上出門、甚至已經流汗後才擦止汗劑。

黃軒在臉書發文指出，門診曾有一名年輕上班族苦惱表示，自己明明每天洗澡兩次，卻仍被同事暗示身上有味道。事實上，汗水本身幾乎沒有味道，真正造成酸臭味的關鍵，是皮膚表面的細菌分解汗液中的蛋白質、脂肪後，產生揮發性氣味分子。

他解釋，夏天氣溫高、濕度也高，細菌更容易滋生，汗水一旦和細菌產生作用，異味自然更加明顯。因此，想要改善汗臭，不是靠香水或體香劑硬蓋，而是要從「抑制汗水」與「減少細菌」兩個方向下手。

黃軒指出，第一步就改善使用止汗劑的時間。許多人習慣早上出門前擦，或等到流汗後才狂補，但這樣效果往往大打折扣。他說，止汗劑中的鋁鹽需要時間吸收水分、膨脹，才能暫時堵住汗腺開口，因此最好在前一天晚上睡前、皮膚完全乾爽時使用。此時汗腺分泌較少，止汗效果也較好；若等到已經滿身大汗才擦，成分很容易被汗水沖掉。

第二步，則是爆汗後不要急著噴香水。黃軒提醒，當身上已經出現汗酸味時，如果再用濃烈香水掩蓋，味道混在一起，在密閉車廂或冷氣房裡反而可能更尷尬。正確做法是先用濕紙巾或濕毛巾把汗水擦乾，讓皮膚降溫、恢復乾爽，再補上具有抗菌成分的體香劑或驅臭劑，而不是止汗劑或香水。

第三步，也別忽略衣服殘留的細菌。黃軒表示，有時候臭味不一定來自人體，而是衣物本身。像是聚酯纖維等機能排汗衣雖然吸濕速乾，卻也容易吸附皮脂與細菌；衣服剛洗完可能聞起來正常，但只要體溫升高、濕度增加，藏在纖維裡的細菌和皮脂就可能重新散發酸臭味。

他建議，洗衣時可加入小蘇打粉或衣物專用殺菌劑，日常穿著則可多選擇純棉、亞麻等透氣材質。不過，純棉也不一定永遠比排汗衣好，仍要看使用情境；若只是日常通勤，棉質或亞麻較舒適透氣，但大量運動時，機能排汗衣仍有排汗快、散熱佳的優勢。若某件排汗衣怎麼洗都還有酸味，就代表細菌可能已經殘留在纖維中，建議淘汰。

黃軒也提醒，如果已經調整生活習慣、正確使用止汗產品，腋下仍有嚴重多汗或狐臭困擾，也不必獨自尷尬，可以諮詢醫師評估，透過微波止汗、肉毒桿菌素注射等方式改善。

夏天 運動 汗臭

延伸閱讀

天氣好熱！大馬人分享「體味管理6技巧」：女友人總誇讚香香的

三明治世代洗衣焦慮大解密：洗衣膠囊不溶解？洗烘超久還是有異味？

梅雨季衣服越洗越臭？專家揭「高效乾爽」秘訣：別晾窗邊

天涼卻整顆頭濕掉！爆汗不等於代謝好 醫示警：2大系統出問題

相關新聞

南投也升級！2縣市發布豪雨特報 台北至新竹等地留意大雨

中央氣象署發布豪雨特報，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，台北...

龍鳳胎出生才滿百日…台中網紅牙醫張元瀚告別式 襁褓中兒女靈前送父

台中42歲網紅牙醫師張元瀚日前驚傳因心肌梗塞驟逝，張家屬今天在台中舉行告別式，現場湧入逾500名親友、昔日病患到場弔唁。最令人鼻酸的是，張元瀚一對還在襁褓中的龍鳳胎兒女由長輩抱著不吵不鬧，在靈前跟爸爸永別，張妻更是數度泣不成聲，場面哀戚。

雨勢升級雨區再擴大！13縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨勢升級雨區再擴大！中央氣象署下午15時針對13縣市發布豪雨或大雨特報發，恐一路下到晚上。

洞洞鞋通風？恐致香港腳、足底筋膜炎 醫警告3類人別天天穿

醫學專家警告，長期穿著洞洞鞋可能導致香港腳和足底筋膜炎等足部健康問題。雖然這種輕便鞋款透氣方便，但其塑膠材質無法有效排汗，容易滋生黴菌，進而增加真菌感染風險。專家建議特定族群應避免每天穿著。

講話飄出便便味…口臭自己不知道？日專家證實：大腦習慣了

6月4日是日本的「預防蛀牙日」，本週也正值「口腔保健週」。據日媒每日新聞報導，鹿兒島大學名譽教授於保孝彥證實，若清潔不當，口腔可能散發出類似糞便的惡臭。這類嚴重的口臭，主要是因為牙周病菌在分解口腔內脫落的黏膜、細菌及食物殘渣等蛋白質時，產生了與大便臭氣成分相同的惡臭物質；此外，細菌還會分泌出類似起司腐敗、或是廚餘般的酸臭味，這些味道混雜在在口中，就成了讓人尷尬的便便味。

夏天汗臭味狂飄！醫教3招除臭 止汗劑這時間擦才有效

炎炎夏日一到，搭捷運、公車最怕遇到滿車汗味。許多人以為只要勤洗澡、出門前補擦止汗劑，就能避免身上飄出異味，但重症科醫師黃軒提醒，很多人不是不愛乾淨，而是除臭方法用錯了，其中最常見的錯誤，就是等到早上出門、甚至已經流汗後才擦止汗劑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。