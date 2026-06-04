畜牧業抗生素恐激增 農業應減少藥物依賴

永續農業應減少抗生素依賴！聯合國糧食安全報告指出，若不加強政府監管與干預，全球牲畜抗生素的使用量預計在未來十五年內將激增三成，恐導致醫療體系崩潰並造成巨大的經濟損失。專家呼籲，透過推廣永續經營與改善動物福利，生產者可以顯著減少對藥物的依賴。

牲畜抗生素激增

《衛報》報導，根據聯合國的最新報告，若缺乏政府積極干預，全球牲畜抗生素使用量預計將在未來十五年內增長三成，預計到2050年將造成巨大的全球經濟損失。這種抗生素過量現象主要源於肉類需求上升，以及部分地區將藥物用於促進動物生長，進而加速了抗藥性超級細菌的產生。

事實上，抗生素不僅威脅人類醫療體系，也可能導致常規手術變得極其危險，儘管歐盟與英國早已禁止使用抗生素作為生長促進劑，但專家呼籲各國應加強貿易監管並改善養殖環境，並推廣更高效且衛生的永續耕作方式。

全方位健康永續農業

《糧農組織》報導，瓜地馬拉一戶家庭農場透過減少使用抗生素來推動永續畜牧業的發展，飼主及其家人強調動物福利與環境保護的重要性，並採取預防性管理而非依賴藥物。這種做法旨在降低抗微生物藥物耐藥性 (AMR)，避免細菌產生抗藥性而危害人類與動物健康。

如今，永續農業追求減少對藥物的依賴，轉向以預防為主的管理模式，符合糧農組織正推廣的「全方位健康」，強調唯有在確保動物福祉與環境健康的基礎上，人類才能獲得真正的食品安全與公共衛生保障。

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