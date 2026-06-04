台灣虎航員工懷孕留職停薪爭議 公司說話了

台灣虎航企業工會4日在社群發表針對台灣虎航（6757）員工懷孕留職停薪相關爭議發出聲明，引發外界關注。

對此，台灣虎航回應，相關爭議正持續以正向良性的方式與工會溝通，並期盼在勞資雙方對話下，共同尋求雙贏解決方案。

台灣虎航企業工會4日社群聲明全文如下：

近期台灣虎航懷孕留職停薪相關議題受到社會關注，也引發各界討論。

身為企業工會，我們始終堅持捍衛勞工權益，同時也相信，任何制度問題的討論，都應建立在完整事實與理性對話之上。

唯有理解事件形成的脈絡，才能真正推動改變，而非讓誤解持續擴大。

本次受到影響的懷孕員工，多數是在2024年底陸續得知長榮公司相關案例後，才開始重新檢視自身過去因懷孕留職停薪所衍生的權益問題，進而意識到自身處境可能存在值得探討與改善之處。

於是，她們鼓起勇氣向工會尋求協助。

工會陪伴這些媽媽們整理資料、了解制度、與公司溝通，希望透過合法且理性的方式，釐清制度是否有調整與改善的空間。

遺憾的是，在前董事長任內，我們所提出的訴求始終未能獲得具體回應。

於是我們遵循正式程序向桃園市政府提出申訴，進一步透過主管機關進行認定與釐清。

然而，這項議題的形成並非一朝一夕，其調查與審議過程更歷時超過一年。

當相關調查結果陸續出爐時，台灣虎航已迎來新的經營團隊。

因此，我們認為有一件事情值得被社會看見。

今日受到檢視的制度與爭議，並非形成於黃世惠董事長任內。

然而，當問題真正浮上檯面時，選擇面對、承擔並著手改善的人，卻是黃世惠董事長以及他的團隊。

這並不是一件容易的事。

「因為承擔歷史問題，往往比創造新的成績更需要勇氣」

工會必須誠實地說，自黃世惠董事長上任以來，我們確實看見許多正向改變正在發生。

無論是對懷孕留停相關議題的重視、勞資溝通管道的建立、團體協約的推動、或是性別平等制度的持續檢討與修正，都讓許多員工感受到，公司正在朝向一個更願意傾聽、更願意理解員工需求的方向前進。

或許外界不知道的是，這些勇敢站出來發聲的媽媽們，從來不是因為失去希望才選擇發聲。

恰恰相反。

正因為她們看見了改變的可能、看見公司願意傾聽員工聲音的態度、看見一位女性董事長帶來不同的視野與理解，她們才願意相信，自己的聲音有機會被聽見，自己的處境有機會被理解。

因此，這場對話的起點，從來不是對立，而是期待。

期待女性不必因為懷孕而失去原本應有的工作權益。

期待每位員工都能在照顧家庭與追求職涯之間獲得更好的平衡。

也期待台灣虎航能成為一間讓員工感到驕傲、讓社會願意肯定的企業。

工會始終與勞工站在一起，但我們也希望社會大眾能理解，願意推動改革的人，不應被誤解為造成問題的人；願意面對問題的人，更不應成為被責難的對象。

當公司願意正視過去、承認不足、持續改善時，我們更應該給予支持與鼓勵。

我們始終相信，真正的進步從來不是彼此指責，而是願意攜手把事情做得更好。

希望在共同努力下，這次事件最終將成為台灣虎航持續成長的重要助力。