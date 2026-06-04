快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航員工懷孕留職停薪爭議 公司說話了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航企業公會今天針對勞資問題發出聲明。黃淑惠翻攝
台灣虎航企業公會今天針對勞資問題發出聲明。黃淑惠翻攝

台灣虎航企業工會4日在社群發表針對台灣虎航（6757）員工懷孕留職停薪相關爭議發出聲明，引發外界關注。

對此，台灣虎航回應，相關爭議正持續以正向良性的方式與工會溝通，並期盼在勞資雙方對話下，共同尋求雙贏解決方案。

台灣虎航企業工會4日社群聲明全文如下：

近期台灣虎航懷孕留職停薪相關議題受到社會關注，也引發各界討論。

身為企業工會，我們始終堅持捍衛勞工權益，同時也相信，任何制度問題的討論，都應建立在完整事實與理性對話之上。

唯有理解事件形成的脈絡，才能真正推動改變，而非讓誤解持續擴大。

本次受到影響的懷孕員工，多數是在2024年底陸續得知長榮公司相關案例後，才開始重新檢視自身過去因懷孕留職停薪所衍生的權益問題，進而意識到自身處境可能存在值得探討與改善之處。

於是，她們鼓起勇氣向工會尋求協助。

工會陪伴這些媽媽們整理資料、了解制度、與公司溝通，希望透過合法且理性的方式，釐清制度是否有調整與改善的空間。

遺憾的是，在前董事長任內，我們所提出的訴求始終未能獲得具體回應。

於是我們遵循正式程序向桃園市政府提出申訴，進一步透過主管機關進行認定與釐清。

然而，這項議題的形成並非一朝一夕，其調查與審議過程更歷時超過一年。

當相關調查結果陸續出爐時，台灣虎航已迎來新的經營團隊。

因此，我們認為有一件事情值得被社會看見。

今日受到檢視的制度與爭議，並非形成於黃世惠董事長任內。

然而，當問題真正浮上檯面時，選擇面對、承擔並著手改善的人，卻是黃世惠董事長以及他的團隊。

這並不是一件容易的事。

「因為承擔歷史問題，往往比創造新的成績更需要勇氣」

工會必須誠實地說，自黃世惠董事長上任以來，我們確實看見許多正向改變正在發生。

無論是對懷孕留停相關議題的重視、勞資溝通管道的建立、團體協約的推動、或是性別平等制度的持續檢討與修正，都讓許多員工感受到，公司正在朝向一個更願意傾聽、更願意理解員工需求的方向前進。

或許外界不知道的是，這些勇敢站出來發聲的媽媽們，從來不是因為失去希望才選擇發聲。

恰恰相反。

正因為她們看見了改變的可能、看見公司願意傾聽員工聲音的態度、看見一位女性董事長帶來不同的視野與理解，她們才願意相信，自己的聲音有機會被聽見，自己的處境有機會被理解。

因此，這場對話的起點，從來不是對立，而是期待。

期待女性不必因為懷孕而失去原本應有的工作權益。

期待每位員工都能在照顧家庭與追求職涯之間獲得更好的平衡。

也期待台灣虎航能成為一間讓員工感到驕傲、讓社會願意肯定的企業。

工會始終與勞工站在一起，但我們也希望社會大眾能理解，願意推動改革的人，不應被誤解為造成問題的人；願意面對問題的人，更不應成為被責難的對象。

當公司願意正視過去、承認不足、持續改善時，我們更應該給予支持與鼓勵。

我們始終相信，真正的進步從來不是彼此指責，而是願意攜手把事情做得更好。

希望在共同努力下，這次事件最終將成為台灣虎航持續成長的重要助力。

虎航 台灣虎航 懷孕

延伸閱讀

產後情緒變化應注意！網友熱議五大「產後憂鬱跡象」 新手爸媽別輕忽

高雄師墜樓案 諮商全聯會：失眠低落應求助

勞動部：減工時不減薪難強制 是否分級補助可討論

詹文男／AI時代新職場：我的主管不是人

相關新聞

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

雨區擴大！中央氣象署下午14時15分針對11縣市發布大雨特報，指出西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(4)日南投、雲林以南地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

台灣虎航員工懷孕留職停薪爭議 公司說話了

台灣虎航企業工會4日在社群發表針對台灣虎航（6757）員工懷孕留職停薪相關爭議發出聲明，引發外界關注。

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

天氣即將明顯轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於南海的低壓系統，目前已來到東沙島南方海域。目前日本氣象廳、香港天文台均已將其升格為熱帶性低氣壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度。

洞洞鞋通風？恐致香港腳、足底筋膜炎 醫警告3類人別天天穿

醫學專家警告，長期穿著洞洞鞋可能導致香港腳和足底筋膜炎等足部健康問題。雖然這種輕便鞋款透氣方便，但其塑膠材質無法有效排汗，容易滋生黴菌，進而增加真菌感染風險。專家建議特定族群應避免每天穿著。

周六台灣步道日 號召山友用手機隨手為步道健檢

台灣登山人口眾多，每位山友的足跡都能化為守護山林的力量。台灣千里步道協會今天發出動員令，邀山友上山欣賞美景的同時，也能動動手指，用智慧型手機記錄並回報山徑環境，一起加入這場串聯全國的步道健檢大動員，守護台灣脆弱的山林生態。

雨勢升級雨區再擴大 14縣市豪大雨特報

雨勢升級雨區再擴大！中央氣象署下午15時針對14縣市發布豪雨或大雨特報發，恐一路下到晚上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。