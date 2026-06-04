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醫美偷拍再增3家！衛福部：累計20家停業處分 已查1356家
國內多家知名連鎖醫美診所爆發針孔偷拍事件，衛福部6月1日正式在醫事查詢系統「美容醫學專區」公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，衛福部醫事司表示，目前最新統計查核的家數是1356家，比上周增加262家，違規新增3家，包括板橋愛爾麗、新莊光澤與台南研醫明診所，皆已開罰及停業6個月。
衛福部全台上周已累計稽查1090家，其中41家遭查獲違規，已處分17家，衛福部已要求各縣市衛生局每周三更新數據，衛福部周四更新官網，為期一個月，其他違規遭罰業者也將陸續公布。
醫事司專委郭威中今再說明，到昨天為止，衛生局總共查核的家數是1356家，跟上周比起來多了262家，違規的處分的部分新增3家，包含板橋愛爾麗、新莊光澤與台南研醫明診所，皆依醫療法第108條裁處最高50萬、停業6個月處分。
衛福部公布醫美診所偷拍名單如下
台北市：
大安區光澤診所、中山區南京愛爾麗診所、大安區愛爾麗診所、松山區三民光澤診所
新北市：
林口區林口愛爾麗診所、永和區愛爾麗診所、新莊區新莊愛爾麗診所、板橋區光澤診所、板橋區板橋光澤診所、板橋區愛爾麗診所、新莊區光澤診所
台中市：
南屯區光澤診所、西區聖宜時尚診所、西區聖宜診所、研醫明診所
高雄市：
三民區光澤診所、左營區君綺美形診所、左營區博愛愛爾麗診所、新興區愛爾麗診所、左營區維馨乳房外科醫院
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