洞洞鞋通風？恐致香港腳、足底筋膜炎 醫警告3類人別天天穿

近年來洞洞鞋憑藉其輕便、防水及易清洗的特性，迅速從一雙實用的懶人鞋躍升為全球街頭潮流單品，深受各年齡層消費者喜愛。然而，醫學專家提醒，這類鞋款雖然便利，但長期穿著可能對足部健康帶來隱憂。

洞洞鞋最早作為船鞋與醫護鞋使用，因其防滑、防臭等特性受到市場青睞。這類鞋款通常以 EVA 或專利 Croslite™ 材質製成，不僅耐穿、輕便，比傳統運動鞋輕 30-50%，且鞋面上的透氣孔設計能促進空氣循環，減少悶熱與異味，成為室內、戶外、工作及旅行的多功能選擇。

陸媒《中國藍新聞》報導指出，長時間穿著洞洞鞋可能對足部健康造成影響。由於大多數洞洞鞋採用 EVA 或 PVC 塑膠材質製成，其表面孔洞雖具透氣性，但材質本身無法有效吸收腳汗。在夏季潮濕悶熱的環境下，汗液容易堆積於鞋內，進而誘發真菌感染，甚至增加罹患香港腳的風險。

醫師表示，塑膠材質的洞洞鞋即使具備透氣孔設計，仍然難以提供良好的排汗效果。若長期穿著且疏於清潔，不僅助長黴菌滋生，更可能引發「角化型香港腳」。此病症的典型症狀包括足跟、足底或足側皮膚變厚、粗糙、乾燥與脫屑，甚至在秋冬季節出現裂口、疼痛或出血情況。由於角化型香港腳患者通常不會感到明顯癢感，常常忽略病情，導致治療延誤。

醫師建議，若有以下3種情況，包括雙腳病灶不對稱、家族中有香港腳或灰指甲病史，以及長期脫皮、龜裂或厚繭等症狀，應立即就醫檢測，而非自行購買成藥塗抹。

美國足踝外科醫師也指出，儘管洞洞鞋具備良好的透氣性與緩衝效果，但對於本身已有足底筋膜炎、扁平足等足部問題的人，長時間穿著仍可能導致不適。建議消費者應根據不同情境選擇合適的鞋款，以確保雙腳的穩定性與舒適感。

中國大陸福建福州去年發生一起案例，一名女子因夏季頻繁穿著洞洞鞋，突然出現足底劇痛，甚至無法行走。經醫師診斷後確認為「足底筋膜炎」，並發現她的足底筋膜已出現鈣化現象，形同「長了石頭」，令人震驚。