輝達GTC大會 馬偕醫師暢談「能不能相信AI回答」

輝達（NVIDIA）GTC Taipei 2026大會登場，馬偕紀念醫院醫師黃崇堯與李光申今天受邀專題演講，分享醫療產業導入AI的技巧與發展，並點出醫界最在意的是「能不能相信AI回答」。

馬偕紀念醫院今天透過新聞稿表示，馬偕醫院受邀分享院內開發的「EBM Guardian（實證醫學輔助）」系統，強調如何透過生成式AI，協助醫師快速查找醫學文獻、整理實證資料，縮短臨床資訊搜尋時間，建構具備實證醫學基礎，可信任的臨床AI輔助流程。

馬偕醫院數位醫學部應用醫學科主任黃崇堯已取得NVIDIA「生成式AI大型語言模型專業架構師（NCP-GENL Certified）」認證。他在演講中提出，生成式AI雖然具備強大的語言生成能力、溝通無礙，但其中不乏生成看似合理、語氣肯定，但實際上完全錯誤、虛構或毫無根據的論述。

黃崇堯表示，AI回答再流暢，醫療決策也不能只靠「AI認為」，若缺少實證資料與驗證機制，也可能出現錯誤資訊，或與臨床事實不符的「幻覺」；EBMGuardian並非只是讓AI「生成答案」，而是建立一套具備醫學證據基礎、可追溯來源，且可被驗證的臨床輔助流程。

馬偕醫院生技醫療部教授暨資深顧問醫師李光申則分享，馬偕於AI生醫研究與精準醫療領域的發展方向，包括生成式AI於生醫研究、細胞研究與生醫運算等應用。

李光申說，馬偕持續與產業及研究團隊合作，串聯跨團隊整合，以解決臨床痛點為目標，結合需求與研究，讓成果得以實際應用於臨床，透過AI不只是文書處理工具，更可能逐步成為臨床醫療重要輔助角色。

馬偕醫院總院長張文瀚表示，在臨床現場，醫師必須根據患者臨床狀況，在極短時間內做出判斷，除仰賴醫師診察經驗外，也須結合完整的實證醫學流程，從文獻搜尋、資料篩選到分析整理，卻需要花費大量時間；EBM Guardian的開發，就是希望透過AI，協助醫師更迅速的掌握醫學證據，減少重複搜尋與檢視時間，讓醫療團隊能把更多心力放回病人照護本身。