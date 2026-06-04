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文化幣第2季倒數中 欣賞「啤下組織」表演還有300點回饋

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文化幣第2季倒數，青年席位加碼中，看表演蒐集「啤下組織」徽章，每張最高300點回饋。文化部／提供
文化幣第2季倒數，青年席位加碼中，看表演蒐集「啤下組織」徽章，每張最高300點回饋。文化部／提供

文化部表示，距離文化幣第2季結束，剩下最後一個月，鼓勵青少年朋友跟著「啤下組織」帶領的表演藝術主題，把握時間進場看表演，也可以把暑假及下半年的精彩表演節目一次買齊。

2026年全面發放13-22歲1200點文化幣，並且透過APP遊戲化、四季代言人及主題的方式，希望鼓勵青少年朋友讓文化成為日常。從元旦發放至今，已有134.5萬人領用、領取率達66%、消費金額超過10.3億元。

文化部表示，今年文化幣APP全面升級「遊戲化」，使用文化幣同時，可以透過完成任務蒐集徽章、參與週簽到等逐步升級，獲得加碼點數及IP周邊商品等。

第2季以「表演藝術」為主題任務，購買至少2張青年席位票券，即可獲得「啤下組織」徽章，同時每張票還可獲得最高300點回饋，且回饋次數無上限。從4月至今，已售出共1.6萬張青年席位；今年累積至今，文化幣購買表演藝術票券已破5.3萬張，其中青年席位共佔64%。

倒數最後1個月，文化部特別盤點一系列精彩的表演藝術節目，涵蓋熱門舞台劇、經典動漫交響音樂會、當代舞蹈及傳統戲曲等。

戲劇方面，在台中中山堂有《生命中最美好的5分鐘》、《謝謝大家收看》、《暗戀桃花源》四十周年傳承版，以及台北南村劇場的外百老匯經典音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》等，都將持續在6月熱演。

音樂部分，有欣響室內管樂團《日本風情畫－管樂接力輪番秀》、雲林愛樂室內合唱團的20週年音樂會《拾光・貳拾－聽見咱台灣的聲》，狂美交響管樂團在2026年展開的《宮崎駿動畫配樂II》巡演，將陸續造訪新竹、彰化、台南及台北國家音樂廳。

喜歡舞蹈或傳統戲曲的，則有在雲林表演廳的飛雲《2026年度創展演～幸福踮起腳》、新莊文藝中心由真快樂掌中劇團的《一丈青》、台北表演藝術中心演出的台灣崑劇團《雷峰塔》。

同時，全台場館與團隊為鼓勵青少年朋友一起進戲院看戲、聽音樂，更規劃許多專屬加碼活動，如基隆表演藝術中心、桃園鐵玫瑰藝術節、新竹市文化局演藝廳等分別有購票贈禮、抽獎等多個活動；台中中山堂等4大文化中心的青年席位有機會獲得精美小禮外，還有合作店家消費打折回饋等。

文化部 青年 表演藝術

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