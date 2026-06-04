哥哥死於大腸癌！他長3顆息肉嚇壞 每天吃「一物」5年後腸道超粉嫩

大腸癌連續多年名列國人癌症發生人數前段班，而多數大腸癌被認為與腸道息肉有關。一名50多歲企業老闆因哥哥罹患大腸癌病逝，在自己健檢時也發現大腸息肉，讓他開始積極調整飲食內容，包括「每天吃2瓣生大蒜」。5年來兩度追蹤檢查，不僅未再發現息肉，還被醫師稱讚大腸狀態「粉嫩又漂亮」。

腎臟科醫師洪永祥近日在《健康好生活》節目中分享臨床案例表示，這名企業老闆因有大腸癌家族病史，而且哥哥也是罹患大腸癌過世，加上自己5年前大腸鏡檢查發現3顆息肉，雖然已及時切除，仍擔心未來復發風險。所以，他開始積極調整生活型態及飲食習慣。

其中最特別的是，他幾乎天天在午餐或晚餐前吃下「2瓣切碎後靜置約10分鐘的生大蒜」。這個習慣維持了5年，期間兩次追蹤大腸鏡檢查都未再發現息肉，腸胃科醫師甚至形容他的腸道非常粉嫩、漂亮。

洪永祥指出，大蒜富含蒜素、有機硫化物、植化素及類黃酮等成分，部分研究認為可能具有抗氧化、抗發炎作用，並有助抑制致癌物形成、保護DNA及促進異常細胞凋亡，因此被視為對大腸癌、胃癌、食道癌、胰臟癌、乳腺癌、攝護腺癌有預防潛力的天然食材，世界衛生組織建議成人每天可攝取2-5克新鮮大蒜來促進健康。不過，他也提醒，這不代表單靠吃大蒜就能預防癌症，均衡飲食、規律運動及定期篩檢仍是關鍵。

根據「元氣網」報導，防癌更重要的是建立整體健康飲食模式，包括攝取充足蔬果與膳食纖維、選擇優質油脂、維持規律運動及健康體重。像蔥、薑、蒜、洋蔥等辛香料，因富含抗氧化與抗發炎成分，可作為日常飲食的加分選項；而定期接受大腸鏡等篩檢，仍是預防大腸癌不可忽視的重要關鍵。