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「芒種」熱到沒胃口、睡不好 中醫揭養生3關鍵…猛吹冷氣恐埋秋冬禍根

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
明天迎來二十四節氣中的「芒種」，象徵仲夏正式展開，中醫師建議可多吃西瓜、哈密瓜等，補充水分與部分電解質。圖／123RF
明天迎來二十四節氣中的「芒種」，象徵仲夏正式展開，中醫師建議可多吃西瓜、哈密瓜等，補充水分與部分電解質。圖／123RF

連日高溫飆破35度，不少民眾直呼熱到沒胃口、不知道要吃什麼......甚至整天待在冷氣房裡。中醫師張家蓓表示，夏季不僅是熱傷害高峰期，更是身體消耗津液與元氣最快的季節，若長期食欲不振、飲食失衡或過度依賴冷氣，恐導致疲倦、睡眠品質下降，甚至增加秋冬皮膚炎、搔癢等問題的風險。

張家蓓說，夏季養生關鍵在於「補水、補氣、適度流汗」，不同年齡層也有不同的飲食照護重點。老人若是沒胃口，千萬別硬撐，補充營養比吃飽更重要，營養不足可能加速肌肉流失與體力衰退。建議可選擇粥品、湯品等較容易入口的食物，必要時也可搭配均衡營養補充品，幫助攝取足夠熱量與蛋白質。

夏天孩子吃不下飯，主因是腸胃道消化酵素不足、肝脾運作不協，不少家長認為天熱時讓孩子吃冰淇淋，能消暑開胃。張家蓓提醒，冰淇淋多屬高糖、高油脂食品，消化代謝過程反而可能增加身體負擔，讓體溫上升。含水量高的天然水果更適合作為夏季點心，例如西瓜、哈密瓜等，能補充水分與部分電解質。

除了沒胃口外，近期門診也有不少民眾反映「睡不好」、「半夜容易醒」、「睡再久還是累」。張家蓓表示，暑熱與濕氣容易影響氣血運行，使人出現心煩、失眠、疲倦等症狀。如果長時間感到睡眠品質不佳、精神不濟，建議尋求專業醫師評估，不宜自行大量進補或服用偏方。

面對一年中最炎熱的時節，張家蓓強調，掌握「補水分、顧脾胃、適度流汗」三大原則，才能安然度過酷暑，也為秋冬健康打下良好基礎。「夏天反而要想辦法讓自己每天流一次透汗。」若整個夏季幾乎不流汗，身體調節功能可能受到影響，易使濕熱鬱積體內，到了秋冬季節，可能出現皮膚乾癢、濕疹反覆發作。

明天迎來二十四節氣中的「芒種」，象徵仲夏正式展開。張家蓓說，此時陽氣旺盛、汗液分泌增加，養生重點應放在補氣養陰與斂汗生津。可適量利用烏梅、五味子、麥門冬等食材泡茶飲用。其中五味子具有「斂汗」作用，有助減少過度流汗造成的體力耗損；麥門冬則能滋陰生津，改善口乾舌燥。

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