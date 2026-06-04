隱形牙套「歐耐恩」爆收費10萬未出貨…逾216人受害 立委要求一個月內釐清

主打高CP值的MIT品牌「歐耐恩」遭多位消費者控訴未出貨，且歐奈恩並未有許可證，多位消費者擔心有安全疑慮，要求退款或是信用卡止付卻都求助無果。衛福部食藥署表示，許可證資料庫並未有歐奈恩這家廠商，但尚待釐清牙套作法是否違法。民眾黨立委邱慧洳要求各部會於2周至1個月內釐清狀況，避免消費者權益受損。

邱慧洳表示，2024年起，牙套品牌「歐耐恩」透過全國連鎖的「海棠牙醫診所」，推廣自費隱形牙套療程，費用高達7萬至10多萬元不等。但自去年底起，全台陸續傳出牙套未交貨、療程中斷等爭議；今年4月，雙方公開互控並停止供貨，導致至少216名消費者療程停擺，退款訴求石沉大海，更令人憂心的是，除消費爭議外，此事件更暴露出多項「醫療器材管理」疑似不合法。

邱慧洳說，今年2月，食藥署對此回覆：「經查醫療器材許可證資料庫，查無歐耐恩牙套許可證」，而依《醫療器材管理法》相關規定，主管機關應至少每2年「普查」醫療器材商，卻完全沒有查出歐耐恩隱形牙套的問題？

現場陳情人「柯韭菜（化名）」表示，去年10月付清10多萬元的牙套療程，卻僅給予沒有矯正功用的啟動牙套，今年2月要求退費，卻僅能退6成，等於什麼都沒拿到卻被抽走4成費用，只能被迫接受，加上查無許可證讓人憂心安全性問題，他反問：難道民眾只能一直等業者賴皮不出面嗎？

另陳情人代表「鄭泡麵（化名）」請求金管會、數位部能主動出面，先要求銀行、融資公司、第三方支付都先止付，她說，現在有很多人遇到申請退款困境，無論是信用卡發卡銀行、融資公司，還是第三方支付公司，都是打電話去跟歐耐恩詢問有沒有出貨，只要廠商說有出貨，他們就繼續扣款，誰來跟消費者核實狀況？

食藥署醫療器材及化粧品組長錢嘉宏表示，歐耐恩在許可證資料庫確實未出現，不過牙套來源可以是合法牙技所、製造商或自己合法製造等三種模式，一般是可以合法製造提供讓品牌販售，不過仍要釐清，牙套最終是如何生產製造，理解是否合法。

錢嘉宏說，一般遇檢舉事件，先由地方衛生局蒐集相關事證，若有明確事實，地方衛生局可直接開罰，有疑慮處則交由中央調查釐清，若確實有不合法，再依醫療法處分。

衛福部口腔司長張雍敏表示， 待相關調查事證出爐，才能釐清是否涉及違法，若屬實可依醫療法108條第5至50萬裁處。

行政院消保處說明，今年1月起到6月3日累計申訴案件約216件，第二次申訴約78件，以新北市占約一半為多。廠商沒有出貨就是債務不履行，依法可以解除契約或請求損害賠償；若是未使用牙套導致受到傷害，或因使用問題牙套導致齒列變形等，可就醫糾提起調解。

另外，民眾付款方式也可以求償，如信用卡爭議款項可以向發卡公司爭取按比例退款，現今應發支付命令給業者，透過民事訴訟程序來完成，消保處會協助消費者處理。至於會不會依涉嫌詐欺，仍要由檢調釐清。

金管會表示，本案本質上屬於消費爭議事件，消費者可依信用卡爭議帳款處理機制提出申請。將發函要求各發卡機構設置專責聯絡窗口，並於官方網站公告相關資訊，方便受害者諮詢與申訴；同時，在持卡人提出爭議帳款申請期間，發卡機構不得持續扣款，以維護消費者權益。

邱慧洳表示，已要求各部會2周至1個月內釐清相關狀況，在法規制度上或者是實際的稽查層次上、乃至於開罰，給消費者一個交代。