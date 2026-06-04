台積電股東會 環團喊話魏哲家：一起守護瀕滅草鴞

南部科學園區沙崙園區開發計畫（南科四期沙崙園區）上周於環評大會經審查，決議進入二階環評，本開發也涉及台積電先進製程的進駐，廣受各界矚目。環團今表示，今天是台積電股東常會，喊話台積電董事長魏哲家，攜手一起守護森林與瀕臨滅絕的珍貴草鴞棲地，以贏得國際環保、保育團體，以及全球廣大客戶、投資人的支持。

台灣樹人會、大地心環境關懷協會今透過聯合公開信表示，在小小多山多森林的美麗島嶼台灣，有著高科技頂尖人才與廣大基層勞工所共同打拚，孕育出台灣護國神山台積電，但也因公司於台灣與遍及全球的龐大企業體的社會與環境衝擊與影響，在環保、保育與勞動條件上，備受環團與勞團關注。

環團呼籲，因應世界森林保護與生物多樣性的潮流，邀請台積電公司董監事、經營階層、近10萬勞工與百萬股民，攜手一起守護森林與瀕臨滅絕的珍貴草鴞棲地，除了維護台積電過去於環境保育的形象，進而守護森林與認養草鴞棲地生態復營造，以ESG亮眼表現，可以贏得國際環保、保育團體的肯定，相信也會獲得全球廣大客戶、投信法人機構、投資人的支持

環團指出，台積電長期注重ESG、永續發展、生物多樣性與國際供應鏈責任，作為自我定位的企業社會責任形象，並已簽署生物多樣性宣言，內容即包含「支持聯合國生物多樣性公約與永續發展目標，積極保護水域與陸域生態系統，同時積極與利害關係人合作，持續推動生態保育，確保生物多樣性完整」、「於2050年達成淨零毀林、自然與生物多樣性無淨損失與淨正向影響」目標。

環團要求，台積電應主動要求國科會及相關主管機關就已公開的草鴞生態調查、提出替代配置方案，承諾避開草鴞敏感棲地。更進一步提出認養草鴞棲地的需求，相信可以讓台積電的ESG表現，得到全球包含國際鳥盟等國際保育團體的肯定，也喊話台積電董事長魏哲家，未來能回應環團一起守護草鴞與森林的邀請與期盼。