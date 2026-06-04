快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股東會 環團喊話魏哲家：一起守護瀕滅草鴞

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台積電今天召開股東常會，董事長魏哲家（右）回答股東提問。記者季相儒／攝影
台積電今天召開股東常會，董事長魏哲家（右）回答股東提問。記者季相儒／攝影

南部科學園區沙崙園區開發計畫（南科四期沙崙園區）上周於環評大會經審查，決議進入二階環評，本開發也涉及台積電先進製程的進駐，廣受各界矚目。環團今表示，今天是台積電股東常會，喊話台積電董事長魏哲家，攜手一起守護森林與瀕臨滅絕的珍貴草鴞棲地，以贏得國際環保、保育團體，以及全球廣大客戶、投資人的支持。

台灣樹人會、大地心環境關懷協會今透過聯合公開信表示，在小小多山多森林的美麗島嶼台灣，有著高科技頂尖人才與廣大基層勞工所共同打拚，孕育出台灣護國神山台積電，但也因公司於台灣與遍及全球的龐大企業體的社會與環境衝擊與影響，在環保、保育與勞動條件上，備受環團與勞團關注。

環團呼籲，因應世界森林保護與生物多樣性的潮流，邀請台積電公司董監事、經營階層、近10萬勞工與百萬股民，攜手一起守護森林與瀕臨滅絕的珍貴草鴞棲地，除了維護台積電過去於環境保育的形象，進而守護森林與認養草鴞棲地生態復營造，以ESG亮眼表現，可以贏得國際環保、保育團體的肯定，相信也會獲得全球廣大客戶、投信法人機構、投資人的支持

環團指出，台積電長期注重ESG、永續發展、生物多樣性與國際供應鏈責任，作為自我定位的企業社會責任形象，並已簽署生物多樣性宣言，內容即包含「支持聯合國生物多樣性公約與永續發展目標，積極保護水域與陸域生態系統，同時積極與利害關係人合作，持續推動生態保育，確保生物多樣性完整」、「於2050年達成淨零毀林、自然與生物多樣性無淨損失與淨正向影響」目標。

環團要求，台積電應主動要求國科會及相關主管機關就已公開的草鴞生態調查、提出替代配置方案，承諾避開草鴞敏感棲地。更進一步提出認養草鴞棲地的需求，相信可以讓台積電的ESG表現，得到全球包含國際鳥盟等國際保育團體的肯定，也喊話台積電董事長魏哲家，未來能回應環團一起守護草鴞與森林的邀請與期盼。

魏哲家 環團 台積電 草鴞

延伸閱讀

台積電股東會／重環保 營運長秦永沛：投入草鴞生態廊道串聯計畫

台積電股東會前 工團、環團要求回應工安與生態爭議

台積電股東會登場 董事長魏哲家談話重點一次看

股東問「不投資High-NA？」 魏哲家：台積電已買設備投入研發

相關新聞

隱形牙套「歐耐恩」爆收費10萬未出貨…逾216人受害 立委要求一個月內釐清

主打高CP值的MIT品牌「歐耐恩」遭多位消費者控訴未出貨，且歐奈恩並未有許可證，多位消費者擔心有安全疑慮，要求退款或是信用卡止付卻都求助無果。衛福部食藥署表示，許可證資料庫並未有歐奈恩這家廠商，但尚待釐清牙套作法是否違法。民眾黨立委邱慧洳要求各部會於2周至1個月內釐清狀況，避免消費者權益受損。

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

天氣即將明顯轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於南海的低壓系統，目前已來到東沙島南方海域。目前日本氣象廳、香港天文台均已將其升格為熱帶性低氣壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度。

低壓系統明天登陸高屏 粉專：典型梅雨下周一出現是降雨重頭戲

天氣將明顯轉變，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據中央氣象署3公里解析度區域模式資料，位於南海的低壓系統，將在明天從高屏一帶登陸，目前來看登陸強度不是太重要，大致介於低壓到熱帶低壓之間，主要需留意的是其南側挾帶水氣非常豐沛的西南季風，將會為其登陸點以南帶來較明顯的雨勢。其他中南部山區、北部地區午後結合熱力作用，也不排除有短延時大雨或豪雨發生的可能。

冷氣弱風比較省電？專家曝3大NG用法：反而更傷荷包

隨著天氣逐漸炎熱，不少家庭開始頻繁使用冷氣消暑。雖然冷氣能有效提升居家舒適度，但電費支出也成為許多人關心的問題。許多人為了節省電費，會自行調整冷氣使用方式，不過有些看似省電的做法，實際上反而可能增加耗電量。根據日本媒體「saita」報導，節約生活專家三木千奈（みきちな）就整理出冷氣使用時常見的3大誤區，提醒民眾在夏季來臨前先建立正確觀念。

愈晚南台灣天氣愈不穩 今夜至明晨低壓通過恐大雷雨

低壓外圍及西南風水氣逐漸北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前已觀測到許多雲雨，愈晚南部、台東天氣愈不穩定，容易一陣一陣雷雨。尤其今夜至明天清晨，低壓通過時，注意大雷雨發生。

西南風影響 氣象署：台南高雄屏東3縣市大雨特報

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。