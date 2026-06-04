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陸技術人員進桃機A14工區 鐵道局長：包商向大陸下訂材料 進出合法合規
桃園機場A14捷運工程，傳出有八名中國籍人士進入工區引發爭議，對此鐵道局長楊正君今（4）日表示，所有人員進出都合法合規，也都有我們的包商人員陪伴，沒有國安問題。
鐵道局先前表示，八名中國籍人士是「CU05施工標A14車站土建、水環工程」分包商台灣手把工業股份有限公司，因辦理A14車站天花及吸音內襯相關專業工項會勘及技術指導，於25日至29日期間，邀請技術人員短期入境協助。
楊正君強調，中國技術人員進入工區目的是為商務履約，所有人都經內政部移民署合法申請，且入工區時都有下包商登記、陪同。
楊正君說明，中國籍技術人員所執行的工作是天花板更新內襯，下包商向中國廠商下單材料，由技術人員進行安裝指導，因不涉及資通訊或機敏材料，一切符合採購法規範。廠商向中國訂天花板的量，鐵道局也認為符合採購合約的規定。
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