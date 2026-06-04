快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

騎機車通勤突胸悶！74歲保全心肌梗塞險奪命 國軍台中總醫院救命成功

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師甘承正說明，李姓保全到院接受心導管檢查發現血栓阻塞，經處置成功打通阻塞血管。圖／國軍台中總醫院提供
醫師甘承正說明，李姓保全到院接受心導管檢查發現血栓阻塞，經處置成功打通阻塞血管。圖／國軍台中總醫院提供

台中74歲李姓男保全日前騎車上班途中突感胸悶，症狀持續加劇、難以忍受，隨即通報救護車緊急送往國軍台中總醫院，經醫療團隊診斷為急性心肌梗塞，立即啟動心導管團隊進行緊急處置，成功打通阻塞血管，患者術後恢復穩定並順利出院。

國軍台中總醫院心臟內科醫師甘承正說明，李男長期從事夜班保全工作，作息不固定，屬於急性心血管事件高風險族。李男到院後，經心電圖檢查發現急性心肌梗塞相關變化合併心室心搏過速，立即啟動緊急心導管，發現「左迴旋動脈」遭血栓完全阻塞。醫療團隊隨即進行血栓抽吸並注射藥物，成功恢復血流。

國軍台中總醫院急診科主任蔡宗翰說，急性心肌梗塞治療原則為「Time is muscle」，即時判斷並快速處置，越快打通阻塞血管，越能降低心肌受損與併發症風險。國軍台中總醫院心導管團隊針對急性心肌梗塞個案，於90分鐘內完成血管暢通，透過跨團隊合作，確保患者在關鍵時刻獲得即時治療。

甘承正提醒，急性心肌梗塞往往發生突然，尤其高齡、作息不規律、長時間工作、生活壓力較大或本身有慢性疾病者，更應提高警覺。若出現胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸不順、噁心嘔吐、頭暈，或不明原因虛弱等症狀，應立即撥打119或儘速就醫，切勿自行忍耐或延誤就診，以免錯失黃金治療時間。

國軍台中總醫院院長施宇隆說，該院是太平區唯一通過「急性冠心症重度級能力」認證的醫院。院方日前也首度舉辦「到院前緊急醫療救護案例交流會議」，邀請台中市消防局第三救災救護大隊參與，期盼透過強化「到院前救護」與「院內醫療」的無縫銜接，持續守護在地民眾的生命安全。

李姓保全術後恢復良好，可再度騎車上班。圖／國軍台中總醫院提供
李姓保全術後恢復良好，可再度騎車上班。圖／國軍台中總醫院提供

李姓保全（右二）經歷急性心肌梗塞搶救後順利康復，左二為國軍台中總醫院院長施宇隆。圖／國軍台中總醫院提供
李姓保全（右二）經歷急性心肌梗塞搶救後順利康復，左二為國軍台中總醫院院長施宇隆。圖／國軍台中總醫院提供

保全 心肌梗塞 台中

延伸閱讀

不想當一年兵又投資失利！18歲男失聯後自傷送醫 北市警及時救回

退休後骨頭痠痛 竟是晚期攝護腺癌 平均三至四年恐再復發

肩頸痠痛別再忍！慢性疼痛年輕化 醫揭「四大高風險族群」

年長者的視力隱憂 北市聯醫提醒年齡性黃斑部病變

相關新聞

隱形牙套「歐耐恩」爆收費10萬未出貨…逾216人受害 立委要求一個月內釐清

主打高CP值的MIT品牌「歐耐恩」遭多位消費者控訴未出貨，且歐奈恩並未有許可證，多位消費者擔心有安全疑慮，要求退款或是信用卡止付卻都求助無果。衛福部食藥署表示，許可證資料庫並未有歐奈恩這家廠商，但尚待釐清牙套作法是否違法。民眾黨立委邱慧洳要求各部會於2周至1個月內釐清狀況，避免消費者權益受損。

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

天氣即將明顯轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於南海的低壓系統，目前已來到東沙島南方海域。目前日本氣象廳、香港天文台均已將其升格為熱帶性低氣壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度。

低壓系統明天登陸高屏 粉專：典型梅雨下周一出現是降雨重頭戲

天氣將明顯轉變，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據中央氣象署3公里解析度區域模式資料，位於南海的低壓系統，將在明天從高屏一帶登陸，目前來看登陸強度不是太重要，大致介於低壓到熱帶低壓之間，主要需留意的是其南側挾帶水氣非常豐沛的西南季風，將會為其登陸點以南帶來較明顯的雨勢。其他中南部山區、北部地區午後結合熱力作用，也不排除有短延時大雨或豪雨發生的可能。

冷氣弱風比較省電？專家曝3大NG用法：反而更傷荷包

隨著天氣逐漸炎熱，不少家庭開始頻繁使用冷氣消暑。雖然冷氣能有效提升居家舒適度，但電費支出也成為許多人關心的問題。許多人為了節省電費，會自行調整冷氣使用方式，不過有些看似省電的做法，實際上反而可能增加耗電量。根據日本媒體「saita」報導，節約生活專家三木千奈（みきちな）就整理出冷氣使用時常見的3大誤區，提醒民眾在夏季來臨前先建立正確觀念。

愈晚南台灣天氣愈不穩 今夜至明晨低壓通過恐大雷雨

低壓外圍及西南風水氣逐漸北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前已觀測到許多雲雨，愈晚南部、台東天氣愈不穩定，容易一陣一陣雷雨。尤其今夜至明天清晨，低壓通過時，注意大雷雨發生。

西南風影響 氣象署：台南高雄屏東3縣市大雨特報

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。