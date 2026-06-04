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騎機車通勤突胸悶！74歲保全心肌梗塞險奪命 國軍台中總醫院救命成功
台中74歲李姓男保全日前騎車上班途中突感胸悶，症狀持續加劇、難以忍受，隨即通報救護車緊急送往國軍台中總醫院，經醫療團隊診斷為急性心肌梗塞，立即啟動心導管團隊進行緊急處置，成功打通阻塞血管，患者術後恢復穩定並順利出院。
國軍台中總醫院心臟內科醫師甘承正說明，李男長期從事夜班保全工作，作息不固定，屬於急性心血管事件高風險族。李男到院後，經心電圖檢查發現急性心肌梗塞相關變化合併心室心搏過速，立即啟動緊急心導管，發現「左迴旋動脈」遭血栓完全阻塞。醫療團隊隨即進行血栓抽吸並注射藥物，成功恢復血流。
國軍台中總醫院急診科主任蔡宗翰說，急性心肌梗塞治療原則為「Time is muscle」，即時判斷並快速處置，越快打通阻塞血管，越能降低心肌受損與併發症風險。國軍台中總醫院心導管團隊針對急性心肌梗塞個案，於90分鐘內完成血管暢通，透過跨團隊合作，確保患者在關鍵時刻獲得即時治療。
甘承正提醒，急性心肌梗塞往往發生突然，尤其高齡、作息不規律、長時間工作、生活壓力較大或本身有慢性疾病者，更應提高警覺。若出現胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸不順、噁心嘔吐、頭暈，或不明原因虛弱等症狀，應立即撥打119或儘速就醫，切勿自行忍耐或延誤就診，以免錯失黃金治療時間。
國軍台中總醫院院長施宇隆說，該院是太平區唯一通過「急性冠心症重度級能力」認證的醫院。院方日前也首度舉辦「到院前緊急醫療救護案例交流會議」，邀請台中市消防局第三救災救護大隊參與，期盼透過強化「到院前救護」與「院內醫療」的無縫銜接，持續守護在地民眾的生命安全。
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