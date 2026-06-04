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痛到想撞牆？中醫推薦經期呵護茶 5個日常好習慣遠離生理痛

中央社／ 台北4日電

經期生理痛的程度因人而異，從隱隱作痛到「痛到想撞牆」，中醫師推薦經期呵護茶陪伴女性暖暖子宮，建議5個日常好習慣，包含穴位按摩、強化下盤、腹部保暖，向生理痛說再見。

中醫診所中醫師林怡君今天透過文字告訴中央社記者，在醫學上，痛經主要分為2種類型，分別為先天原發性痛經，多見於未婚或未生育的年輕女性，通常從初經就有症狀，隨週期發作；還有後天的續發性痛經，多見成年女性，原本不痛，因子宮內膜異位、肌瘤等引起。

林怡君指出，根據《婦人規》記載，痛經是因為氣血虧虛。根據臨床所見，大體可分為以下4種證型，第1種為氣血虛弱型，月經來時會出現下腹痛，經量少，色淡質稀，臉色蒼白、易累，按摩有助於紓緩，這類民眾需要的是「補給」，必須拒絕熬夜、不能節食瘦身。

第2種是腎虛肝鬱型，林怡君說，這類女性月經來時會出現腹痛腰痠，經色稍淡，經量多，可能會頭暈，經前乳房脹痛、情緒波動大，需要的是「疏通」，以疏肝解鬱，調肝湯加減為主，還可以練習腹式呼吸。

第3種為氣滯血瘀型，林怡君表示，這類女性月經來時會出現腹部持續痛，甚至痛如針扎，經血顏色發黑，月經量少，但血塊多，需要的是「循環」，調理原則是行氣活血，化淤止痛為主，用疏肝解鬱湯或桃紅四物湯，嚴禁久坐，每天建議快走20分鐘。

第4類則是風寒證，林怡君說，這類女性月經來時會出現下腹絞痛，經期容易拉肚子，屬於冷痛，熱敷有助痛感緩解，需要的是「溫度」，調理原則是溫經散寒，溫經湯，還可以足浴助攻，或選擇「溫灸薰臍」能深層溫經散寒。

林怡君推薦經期呵護茶，她說，壓力大、乳房脹痛者，可選擇5公克佛手柑加上5公克玫瑰花沖泡茶，疏肝理氣；下腹冰冷、冷痛者建議7公克桂圓加10公克紅棗的暖宮茶，溫通經絡；腹部刺痛、有血塊者，可以10公克益母草、5公克香附、5公克赤芍、5公克延胡索，加適量黑糖，化瘀止痛。

林怡君點出5個日常好習慣，遠離生理痛，包含平常可多按壓子宮、關元、血海、三陰交、內關穴，或尋求中醫「溫灸薰臍」；同時應該強化下盤，搭配深呼吸運動，維持骨盆腔氣血循環；經期避開高鹽、高鈉、高糖、加工食品及生冷食物，再加上腹部保暖與情緒穩定，避免肝氣鬱結。

中醫 林怡君 中央社

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