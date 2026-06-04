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花蓮玉里飆37.6度高溫 7縣市熱爆…慎防熱傷害
各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，花蓮縣玉里鎮上午11時0分出現37.6度高溫。中央氣象署發布高溫資訊，今天中午中午前後，花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、彰化縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、台東縣為黃色燈號。
氣象署說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。
橙色燈號（38度以上）：花蓮縣。
橙色燈號（連續3日36度以上）：台北市、新北市、彰化縣、台南市。
黃色燈號（36度以上）：桃園市、台東縣。
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