快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮FUN暑假祭出「航海王」王牌！15公尺千陽號7月現身鯉魚潭

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，魯夫與六大經典角色將現身鯉魚潭。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，魯夫與六大經典角色將現身鯉魚潭。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，15公尺長的「千陽號」將於7月11日至8月16日在鯉魚潭現身。縣府觀光處表示，歷經長時間與版權方溝通協調，取得國際授權，活動內容與新北市航海王展不同，所有展品皆重新設計製作，並規畫結合角色打卡與大地尋寶遊戲。

縣府指出，今年「花蓮FUN暑假」首度跨界結合國際知名動漫IP「航海王」，其中最吸睛的是全新打造、寬達15公尺的「千陽號」大型裝置，將座落於花蓮最大內陸湖泊鯉魚潭，並結合水舞及燈光科技演出，營造動漫水岸場景。

除了千陽號外，魯夫、娜美、喬巴、香吉士、索隆及騙人布等6名經典角色，也將以大型立體造型現身花蓮各大知名景點及交通節點，讓遊客透過尋找角色、拍照打卡及參與互動遊戲，感受航海王世界的冒險魅力。

觀光處長余明勲表示，這次取得「航海王」國際授權相當不容易，縣府團隊投入長時間溝通協調，並依照授權規範重新設計製作所有展品，其中千陽號更是全新打造，寬度達15公尺，可望成為全台最寬的千陽號裝置藝術。

余明勲指出，考量眾多動漫迷希望能近距離與千陽號合影，在規畫初期便將安全因素納入設計，因此打造可供遊客登船拍照的參觀空間，讓民眾能站上千陽號甲板，留下難忘回憶。

余說，至於6名草帽海賊團成員角色，也經過3D設計及日方授權審核程序，取得認可後製成立體充氣人偶，分布於花蓮各地。民眾可透過角色尋找任務參與航海尋寶活動，完成指定集點任務後，還有機會獲得限量獎勵。

縣長徐榛蔚表示，希望透過國際知名IP與花蓮自然景觀結合，為國人帶來嶄新的觀光體驗，「航海王」對花蓮而言別具意義，作者尾田榮一郎曾於2016年熊本地震後推動「ONE PIECE熊本復興專案」，藉由草帽海賊團角色雕像帶動地方觀光與重建能量，成功成為地方創生案例。

徐榛蔚說，花蓮擁有壯麗山海與豐富觀光資源，這次透過大型千陽號、水舞燈光秀及角色尋寶活動，希望讓更多遊客看見花蓮兼具自然美景與國際潮流的魅力，縣府也特別將活動時間延長至8月16日，期待全國民眾趁著暑假安排深度旅遊，在花蓮放慢腳步、Long Stay，與草帽海賊團一起展開熱血冒險旅程。

花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，魯夫與六大經典角色將現身鯉魚潭。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，魯夫與六大經典角色將現身鯉魚潭。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，魯夫與六大經典角色將現身鯉魚潭。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，魯夫與六大經典角色將現身鯉魚潭。圖／花蓮縣政府提供

航海王 花蓮 鯉魚潭

延伸閱讀

「Comic Con 2026」首登香港… 吸引大量動漫迷 古天樂也帶著「寶貝」來

花蓮生命園區選址壽豐評估中 縣府拚5年內推動殯儀館遷建

鎖定畢業季與科技族高消費力 巨城推餐飲優惠購物回饋

「剪花・綻放」東京開展 馬祖傳統工藝展現離島文化

相關新聞

隱形牙套「歐耐恩」爆收費10萬未出貨…逾216人受害 立委要求一個月內釐清

主打高CP值的MIT品牌「歐耐恩」遭多位消費者控訴未出貨，且歐奈恩並未有許可證，多位消費者擔心有安全疑慮，要求退款或是信用卡止付卻都求助無果。衛福部食藥署表示，許可證資料庫並未有歐奈恩這家廠商，但尚待釐清牙套作法是否違法。民眾黨立委邱慧洳要求各部會於2周至1個月內釐清狀況，避免消費者權益受損。

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

天氣即將明顯轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於南海的低壓系統，目前已來到東沙島南方海域。目前日本氣象廳、香港天文台均已將其升格為熱帶性低氣壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度。

低壓系統明天登陸高屏 粉專：典型梅雨下周一出現是降雨重頭戲

天氣將明顯轉變，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據中央氣象署3公里解析度區域模式資料，位於南海的低壓系統，將在明天從高屏一帶登陸，目前來看登陸強度不是太重要，大致介於低壓到熱帶低壓之間，主要需留意的是其南側挾帶水氣非常豐沛的西南季風，將會為其登陸點以南帶來較明顯的雨勢。其他中南部山區、北部地區午後結合熱力作用，也不排除有短延時大雨或豪雨發生的可能。

冷氣弱風比較省電？專家曝3大NG用法：反而更傷荷包

隨著天氣逐漸炎熱，不少家庭開始頻繁使用冷氣消暑。雖然冷氣能有效提升居家舒適度，但電費支出也成為許多人關心的問題。許多人為了節省電費，會自行調整冷氣使用方式，不過有些看似省電的做法，實際上反而可能增加耗電量。根據日本媒體「saita」報導，節約生活專家三木千奈（みきちな）就整理出冷氣使用時常見的3大誤區，提醒民眾在夏季來臨前先建立正確觀念。

愈晚南台灣天氣愈不穩 今夜至明晨低壓通過恐大雷雨

低壓外圍及西南風水氣逐漸北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前已觀測到許多雲雨，愈晚南部、台東天氣愈不穩定，容易一陣一陣雷雨。尤其今夜至明天清晨，低壓通過時，注意大雷雨發生。

西南風影響 氣象署：台南高雄屏東3縣市大雨特報

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。