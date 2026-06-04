花蓮FUN暑假祭出「航海王」王牌！15公尺千陽號7月現身鯉魚潭

花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，15公尺長的「千陽號」將於7月11日至8月16日在鯉魚潭現身。縣府觀光處表示，歷經長時間與版權方溝通協調，取得國際授權，活動內容與新北市航海王展不同，所有展品皆重新設計製作，並規畫結合角色打卡與大地尋寶遊戲。

縣府指出，今年「花蓮FUN暑假」首度跨界結合國際知名動漫IP「航海王」，其中最吸睛的是全新打造、寬達15公尺的「千陽號」大型裝置，將座落於花蓮最大內陸湖泊鯉魚潭，並結合水舞及燈光科技演出，營造動漫水岸場景。

除了千陽號外，魯夫、娜美、喬巴、香吉士、索隆及騙人布等6名經典角色，也將以大型立體造型現身花蓮各大知名景點及交通節點，讓遊客透過尋找角色、拍照打卡及參與互動遊戲，感受航海王世界的冒險魅力。

觀光處長余明勲表示，這次取得「航海王」國際授權相當不容易，縣府團隊投入長時間溝通協調，並依照授權規範重新設計製作所有展品，其中千陽號更是全新打造，寬度達15公尺，可望成為全台最寬的千陽號裝置藝術。

余明勲指出，考量眾多動漫迷希望能近距離與千陽號合影，在規畫初期便將安全因素納入設計，因此打造可供遊客登船拍照的參觀空間，讓民眾能站上千陽號甲板，留下難忘回憶。

余說，至於6名草帽海賊團成員角色，也經過3D設計及日方授權審核程序，取得認可後製成立體充氣人偶，分布於花蓮各地。民眾可透過角色尋找任務參與航海尋寶活動，完成指定集點任務後，還有機會獲得限量獎勵。

縣長徐榛蔚表示，希望透過國際知名IP與花蓮自然景觀結合，為國人帶來嶄新的觀光體驗，「航海王」對花蓮而言別具意義，作者尾田榮一郎曾於2016年熊本地震後推動「ONE PIECE熊本復興專案」，藉由草帽海賊團角色雕像帶動地方觀光與重建能量，成功成為地方創生案例。

徐榛蔚說，花蓮擁有壯麗山海與豐富觀光資源，這次透過大型千陽號、水舞燈光秀及角色尋寶活動，希望讓更多遊客看見花蓮兼具自然美景與國際潮流的魅力，縣府也特別將活動時間延長至8月16日，期待全國民眾趁著暑假安排深度旅遊，在花蓮放慢腳步、Long Stay，與草帽海賊團一起展開熱血冒險旅程。

花蓮縣政府今年暑假首度攜手國際超人氣動漫「航海王（ONE PIECE）」，魯夫與六大經典角色將現身鯉魚潭。圖／花蓮縣政府提供