快訊

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

聽新聞
0:00 / 0:00

凱道變身遊戲場！特公盟6日「盡情遊戲日」 北市警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
還我特色公園行動聯盟（特公盟）將在6日下午於總統府前、凱達格蘭大道舉辦第二屆「盡情遊戲日」，轄區中正一警方公布交管圖。記者翁至成／翻攝
還我特色公園行動聯盟（特公盟）將在6日下午於總統府前、凱達格蘭大道舉辦第二屆「盡情遊戲日」，轄區中正一警方公布交管圖。記者翁至成／翻攝

為響應聯合國6月11日的國際遊戲日，還我特色公園行動聯盟（特公盟）將在6日下午於總統府前、凱達格蘭大道舉辦第二屆「盡情遊戲日」，轄區中正一警方公布交通管制圖，呼籲用路人配合員警管制並提早改道。

中正一警方指出，6月5日22時起至6月7日6時止，將管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路段）東、西雙向全線，呼籲駕駛人提前改道，可利用公園路、中山南路，轉往青島西路、常德街、貴陽街或愛國西路行駛；至於行經管制區的公車路線將配合改道，請民眾至台北市公共運輸處官網查詢，或電洽02-27274168查詢。

主辦單位今年特別將「兒少心理韌性」定為核心主題，期盼透過開放街道讓孩子盡情奔跑、自由探索，將遊戲轉化為練習面對挑戰與調整情緒的勇敢日常，活動邀請1歲至18歲的兒童與青少年共襄盛舉（12 歲以下建議家長陪同），採現場排隊入場，名額900位。

凱道 北市 聯合國

延伸閱讀

自行車／微笑南灣活動啟動 邀車友探索茂林、六龜

第2屆麗晨台中國際馬拉松啟動 跑1公里捐2元公益再升級

冬山熱氣球嘉年華周末登場 繫留升空、光雕秀、Walk-in體驗嗨4天

全新迷你麥當勞組＋體驗關卡！麥當勞「小麥麥體驗營」6月1日開放報名

相關新聞

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

天氣即將明顯轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於南海的低壓系統，目前已來到東沙島南方海域。目前日本氣象廳、香港天文台均已將其升格為熱帶性低氣壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度。

未來1周降雨4階段變化…低壓和梅雨滯留鋒接力 恐豪大雨連日炸全台

目前是梅雨季，今天台灣附近的水氣是逐漸在增多的過程，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，明天有低壓逐漸往台灣靠近，有鋒面逐漸接近，天氣比今天更加不穩定。周六低壓系統慢慢通過台灣，周日之後低壓系統逐漸遠離，台灣附近才會變得稍微穩定一點的天氣。

台灣高鐵近年最重大延誤…11萬人受影響 退票總金額估達3526萬

台灣高鐵發生近年來最嚴重延誤事件，立法院今天召開專案報告，台灣高鐵公司說，延誤超過5分鐘的班次達113班，受影響人次約11.4萬人。延誤30分鐘達可退票標準共6.6萬張、總金額估計約3526萬元。

高鐵檢討大延誤 投入2千億、提早15年更新關鍵設備

台灣高鐵上月25日更換轉轍器控制機箱電源模組出現異常，造成近年來最嚴重的延誤事故。台灣高鐵公司今天宣布，經歷這次事件，將原訂年限為35年的系統，為避免因設備老舊影響營運可靠度，將投入2千億元，提早15年更新重置關鍵設備，進一步提升系統穩定及韌性。

中度磁暴今晚來襲影響21小時 導航、無線電通訊恐短暫中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天上午9時45分發布中度磁暴警示訊息。自今晚11時起，地磁擾動有明顯增強，預計持續影響約21小時，在此期間當中，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，提醒民眾留意。

竹子恐碰到電車線！台鐵封鎖緊急搶修 汐止至四腳亭間單線雙向通車

「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專表示，目前台鐵七堵（八堵）=四腳亭西正線緊急搶修，處理竹子關係，旅客留意列車資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。