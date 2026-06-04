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凱道變身遊戲場！特公盟6日「盡情遊戲日」 北市警公布交管圖
為響應聯合國6月11日的國際遊戲日，還我特色公園行動聯盟（特公盟）將在6日下午於總統府前、凱達格蘭大道舉辦第二屆「盡情遊戲日」，轄區中正一警方公布交通管制圖，呼籲用路人配合員警管制並提早改道。
中正一警方指出，6月5日22時起至6月7日6時止，將管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路段）東、西雙向全線，呼籲駕駛人提前改道，可利用公園路、中山南路，轉往青島西路、常德街、貴陽街或愛國西路行駛；至於行經管制區的公車路線將配合改道，請民眾至台北市公共運輸處官網查詢，或電洽02-27274168查詢。
主辦單位今年特別將「兒少心理韌性」定為核心主題，期盼透過開放街道讓孩子盡情奔跑、自由探索，將遊戲轉化為練習面對挑戰與調整情緒的勇敢日常，活動邀請1歲至18歲的兒童與青少年共襄盛舉（12 歲以下建議家長陪同），採現場排隊入場，名額900位。
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