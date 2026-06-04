現代人生活步調快速，面對工作壓力、作息不規律及外食習慣增加等因素，越來越多人開始重視健康管理。除了維持規律運動與均衡飲食外，適當補充營養素也成為許多民眾日常保養的一環。

根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行網路聲量分析，整理出近半年來網友熱烈討論的十大熱門營養補充成分，從薑黃、維生素B群到益生菌等成分皆榜上有名，反映出現代人對營養補充與健康管理議題的高度關注。

No.1 薑黃

薑黃是近年備受關注的熱門營養補充成分之一，其中薑黃素更是許多民眾熟悉的保養選擇。市面上相關產品選擇多元，例如葡萄王推出的「超極薑黃MAX複方膠囊」，添加薑黃萃取成分及多種複方營養元素，提供消費者作為日常營養補充的選擇之一。

No.2 維生素B群

維生素B群是許多人日常補充的重要營養素，受到上班族、學生及運動族群廣泛關注，也是保健市場中討論度相當高的營養補充成分。

No.3 益生菌

益生菌為近年相當熱門的保養成分之一，不少民眾會將其納入日常營養補充規劃之中。以葡萄王相關產品為例，旗下易得纖益生菌膠囊添加專利益生菌成分，提供消費者多元的營養補充選擇。

No.4 Omega-3

Omega-3是人體重要脂肪酸來源之一，常見於魚類及相關營養補充品中，深受健康意識族群青睞。

No.5 鎂

鎂是人體所需的重要礦物質之一，廣泛存在於多種天然食物中，也是近年討論度持續提升的營養補充成分。

No.6 鐵

鐵質為人體重要微量元素之一，與日常營養補充息息相關，因此受到許多族群重視。

No.7 鋅

鋅是人體不可或缺的營養素之一，也是保健市場中相當常見的補充成分。

No.8 苦瓜胜肽

苦瓜胜肽近年逐漸受到市場關注，相關產品選擇多元，成為健康管理族群討論的熱門話題之一。

No.9 鉻

鉻為人體必需微量元素之一，常見於各類營養補充產品中，受到飲食管理族群關注。

No.10 膳食纖維

膳食纖維是均衡飲食的重要組成之一，現代人也越來越重視日常纖維攝取量，希望透過飲食與營養補充維持良好的生活習慣。

隨著健康意識抬頭，營養補充品已成為許多人日常保養的一部分。不過專家提醒，均衡飲食、規律運動、充足睡眠及良好生活習慣，仍是健康管理的重要基礎。民眾在選擇相關產品時，建議依自身需求及產品標示內容選擇適合的營養補充方式，建立更完善的健康生活模式。

分析說明

本研究資料由大數據股份有限公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月3日至2026年5月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料庫，以人工智慧作為語意分析工具，每月處理超過1,500億筆中文網路社群資料，涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等平台內容。本次調查針對討論主題相關文本進行分析，並依據網友實際討論內容進行聲量統計與排序。

本文調查結果並非參考投票、民意調查或網路問卷資料，排名僅反映網路討論聲量高低，不代表網友正面或負面評價，亦不代表產品功效、品質或市場表現之排名。

本文內容僅供資訊分享與健康管理參考，相關營養補充品應依產品標示建議食用，並搭配均衡飲食、規律運動及良好生活習慣。實際需求仍應依個人狀況審慎評估。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

本文章來自《桃園電子報》。原文：運動遇到停滯期？十大熱門營養補充成分成為健康管理新焦點