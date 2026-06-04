攝護腺癌術後「副作用」最難熬 中醫介入助改善尿失禁、疲憊感

台灣邁入超高齡社會，攝護腺癌患者逐年增加，據111年癌症登記報告及113年死因統計資料，攝護腺癌在台灣我國男性中發生率居第三位、死亡率位居第六。攝護腺癌若能即時治療，多有不錯的治療效果，但治療最惱人的是可能伴隨尿失禁、勃起功能障礙、腸胃不適及疲憊等，中醫師指出，若術後能加入中醫治療，能大幅改善治療不適。

台北醫學大學傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，癌症治療的重點在於「攻邪」，透過手術或放射線消除腫瘤；而中醫則著重於「扶正固本」，協助身體修復受損組織、改善副作用。從中醫觀點來看，攝護腺癌治療過程容易耗損「腎」與「脾」功能。手術可能導致氣血虧虛，放射線治療則容易造成陰液耗損與熱毒累積，因此須依不同症狀給予個別化調理。

以手術後常見的尿失禁與勃起功能障礙為例，蘇柏璇認為，這與「腎氣不足」及「經絡受損」有關。治療上可透過補腎固攝、益氣活血等方式改善症狀，常使用熟地黃、山茱萸、補骨脂等藥材，協助恢復膀胱控制能力。若患者有性功能障礙，則會依體質搭配杜仲、巴戟天等補腎藥材，促進氣血循環與組織修復。

除了藥物治療外，骨盆底肌訓練也是重要復健方式。蘇柏璇建議，患者可規律進行凱格爾運動，也就是提肛運動，每天早晚練習，有助於強化骨盆底肌肉，改善尿失禁問題，平時也可按摩關元穴及太谿穴，幫助補益腎氣。

若接受放射線治療，部分患者可能出現頻尿、尿急、排尿疼痛，甚至腹瀉、血便等副作用。蘇柏璇表示，這類症狀多屬「熱毒傷陰」，治療上以清熱利濕、養陰生津為主，可依病況使用黃柏、車前子等藥材協助改善。

蘇柏璇說，癌症治療後的飲食，建議可多攝取蓮藕、山藥、木耳、白蘿蔔及綠豆湯等較具清熱生津作用的食物，同時避免辛辣、油炸食物、菸酒，以及龍眼、荔枝等偏溫熱食材，以免加重體內發炎反應。若有排尿灼熱感，可適度按摩三陰交穴；若有腹瀉或腹痛，則可按壓足三里及天樞穴，幫助調整腸胃功能。

另外，不少患者在抗癌過程中會出現癌因性疲憊症候群，即使休息後仍感到疲倦無力。中醫認為這與氣血不足、脾胃功能下降有關，可透過補氣健脾方式調理。若食欲不振、容易疲勞，可在醫師指導下飲用黃耆、黨參等補氣藥材，有助於恢復體力與精神。

蘇柏璇說，癌症治療後，也不能完全仰賴中醫的藥方，規律生活同樣重要。充足睡眠、避免熬夜，以及從事太極拳、八段錦等溫和運動，都有助於促進氣血循環與體力恢復。

若要避免未來復發，建議患者採取低脂、高纖飲食，多攝取花椰菜等十字花科蔬菜，以及富含茄紅素的熟番茄，有助維持身體健康。中醫則可依個人體質透過活血化瘀、調整體質方式作為輔助治療。

蘇柏璇說，現代醫學負責精準治療與控制腫瘤，中醫則著重於身體修復與提升生活品質，兩者並非互相取代，而是相輔相成。癌症患者若有意接受中醫治療，應尋求合格中醫師評估與處方，切勿自行購買偏方或來路不明藥物，以免影響治療效果甚至危害健康。