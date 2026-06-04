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廢清法修正日前完成審查 環團：行政院應補足查核人力預算

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
廢清法修法草案已於立法院衛環委員會審查完畢，立委陳昭姿（右二）和監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）等人今天在立法院舉行記者會，表示樂見政府修法管理，也期待廢清法修法能盡速解決台灣目前的廢棄物管理亂象。記者邱德祥／攝影
廢清法修法草案已於立法院衛環委員會審查完畢，立委陳昭姿（右二）和監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）等人今天在立法院舉行記者會，表示樂見政府修法管理，也期待廢清法修法能盡速解決台灣目前的廢棄物管理亂象。記者邱德祥／攝影

廢棄物清理法修正草案日前已於立法院衛環委員會審查完畢，環保團體今表示，樂見政府修法加強災害廢棄物、清除處理調度、再生能源設備退場回收責任等管理，今召開記者會指再生能源設備雖由業者負責回收處理，但若處理費率太低或罰則太輕，恐不易落實，以及環境部應調度其他縣市餘裕量能，協助南投縣處理部分廢棄物，行政院更應補足查核人力預算，落實廢棄物再利用查核。

立委陳昭姿表示，雖然廢清法修正草案已經完成審查，但違反再生能源回收處理費繳交及相關規定，罰則最高也僅訂30萬元，根本沒有恫嚇力。另外，大型風機的回收處理費率如何訂？廢棄物再利用的查核機制及人力預算經費有著落了嗎？環境部都應該說清楚，並召開公聽會於子法及相關規定中明訂。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，廢清法修法後，環境部將統籌管理所有廢棄物及再利用，包括營建土石方、一般及事業廢棄物的處理及再利用，其中針對受環境部補助或促參案的廢棄物處理設施應提供餘裕量讓環境部調配處理廢棄物，包括風災廢棄物及外縣市廢棄物，籲請環境部協助南投縣處理部分廢棄物。

另外，針對遏止非法棄置申請免擔保假扣押的程序必須加速，否則單單確認非法棄置就可能曠日廢時，非法棄置廢棄物清除的機率就大大降低了。而行政院更應補足查核人力預算，才能落實廢棄物再利用的查核。

名間反焚化爐自救會成員宋沅臻說，南投縣風弱擴散不易，不適合興建焚化爐，請環境部支援南投縣興建可行的低汙染替代技術方案，包括SRF製造及水碳熱技術等設施，也請環境部調度外縣市焚化餘裕量來處理南投縣部分生活廢棄物。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，本次「廢清法」修法仍未堵死假再利用漏洞，當前假再利用的核心已非製程造假，而是產品缺乏市場去化管道，淪為非法棄置白手套。因此，應落實產源連帶責任，增列再利用產品若遭非法棄置，原始廢棄物產源事業須負連帶清理與環境復原責任，打破大廠出廠即免責的防火牆。

同時，環境部申報系統須與財政部電子發票系統進行自動化跨部會勾稽，凡查無實質金流對價者，一律視為未完成銷售，徹底杜絕數據造假。另針對發現業者未依規定清除廢棄物，而是以直接覆土掩蓋的情形，應新增更嚴重的刑事責任，沒有清除則須連續開罰，直到清除完畢。

台灣蠻野心足生態協會研究專員洪碩辰說，創新的循環技術在媒體版面上也許很閃亮，但從源頭減少才是真正的根本解方，然而循環經濟不代表零廢棄，原料不可能達成100%的回收，品質上也不可能無限循環，切勿認為只要有循環就可以解決問題，也不應過度美化。

環境部表示，母法修正後，執行面還有許多施行細則要修正，承諾會務實修正子法，將各界的期待納入討論。經濟部產業發展署代表也承諾，如今產品要做到全生命周期的管理，會積極配合環境部。

行政院 廢棄物 南投縣

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