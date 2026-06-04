低壓系統明天登陸高屏 粉專：典型梅雨下周一出現是降雨重頭戲

天氣將明顯轉變，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據中央氣象署3公里解析度區域模式資料，位於南海的低壓系統，將在明天從高屏一帶登陸，目前來看登陸強度不是太重要，大致介於低壓到熱帶低壓之間，主要需留意的是其南側挾帶水氣非常豐沛的西南季風，將會為其登陸點以南帶來較明顯的雨勢。其他中南部山區、北部地區午後結合熱力作用，也不排除有短延時大雨或豪雨發生的可能。

周六低壓或熱帶低壓逐漸遠離，「觀氣象看天氣」表示，北部轉為迎風面，降水可能較為持續以外，午後結合熱力作用一樣有短延時降水出現的機率；周六晚上至下周一上半天是降雨相對緩和的時段，下周一午後降雨的重頭戲抵達戰場，「北方鋒面南下+較強的西南季風 = 典型梅雨出現」，目前來看鋒面將在台灣滯留好一段時間，尤其西半部務必留意豪大雨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。