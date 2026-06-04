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台灣高鐵大延誤事件立委批史哲神隱 質疑第三方調查機構「左手交右手」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
立委質疑史哲忙開箱新車，卻沒出面對外界說明。記者孟嘉美／攝影
立委質疑史哲忙開箱新車，卻沒出面對外界說明。記者孟嘉美／攝影

台灣高鐵5月25日苗栗段發生號誌異常現象，導致全天班次取消，改以備用班表營運，當時交通部長陳世凱和多名立委都受困在高鐵列車上。立法院交通委員會今天立委痛批台灣高鐵公司董事長史哲神隱，更指出史哲擔任其中一間第三方調查機關董事，質疑是左手交右手。

高鐵公司表示，目前就本事件拆下的8項組件，已貼上封條、存放於上鎖櫃中，且有錄影機監控。後續會交由原廠、第三方與高鐵公司人員共同組成調查小組分析、調查。史哲表示，第三方人員確定由「財團法人鐵道技術研究及驗證中心」（鐵研中心）與「國立高雄科技大學鐵道技術中心」參與。

立委魯明哲說，當他聽到第三方人員包含鐵研中心，心跳了3下。因為鐵研中心現任董事長黃運貴，就是交通部路政及道安司前司長；執行長陳文德也是才從鐵道局副局長卸任。甚至連史哲、鐵道局長楊正君為該中心董事、交通部路政及道安司長吳東凌任監事。他質疑鐵研中心任第三方是左手交右手。

對此楊正君回應，鐵研中心的任務是發展鐵道技術，其中一項是協助交通部進行事故調查的技術分析。董事會成員跟技術人員是兩回事。先前甲仙地震國內沒有專業的模擬跟調查分析機構，長遠來看，希望能夠建立這樣的能量。陳世凱也強調，有兩個第三方單位，不會有委員擔心的狀況。

不過立委李昆澤也質疑，事發當下沒有看到董事長與總經理出面說明狀況，史哲疑似神隱。魯明哲則表示，先前史哲多次赴日開箱新車，但525大誤點後，當天高鐵公司僅新聞稿和發言人說明，事發後一天才出現在內部應變會議，直到27日股東常會才首度露面說明。

面對質疑，史哲表示，事件發生當下的應變，都是交由機關發言。5月26日清晨5時發表正式營運訊息時，就是用董事長的名義向外界說明前因後果。也強調調查結果絕對不會拖過今年底公布。

高鐵 史哲 陳世凱

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