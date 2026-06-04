玉山不是只有山友能圓夢 高中生暑假也能挑戰台灣最高峰

能夠登上台灣最高峰玉山，是許多人最想要的體驗。玉山國家公園管理處今年暑假推出「2026年玉山國家公園Youth Camp－玉山行」，提供96個名額給高中職學生，在專業帶領下攀登玉山主峰，培養自主登山能力及山林守護觀念。

玉管處表示，今年暑假辦理4梯次「玉山行」活動，招募10至12年級青少年參與，每梯次24人，共計96個名額。活動3天2夜透過實地登山體驗，讓年輕學子親近國家公園、認識高山生態，並建立風險管理與團隊合作觀念。

玉管處指出，活動將從海拔2610公尺的塔塔加登山口出發，行經孟祿亭、白木林及大峭壁等地點，可欣賞高山森林景觀，感受高海拔環境的自然生態。首晚入住排雲山莊，隔天再挑戰海拔3952公尺的玉山主峰，登頂後可俯瞰群山環繞的壯闊景色，體驗台灣第一高峰魅力。

「玉山行」規畫行前自主登山能力養成訓練，安排生態保育、棲地保護及登山安全等課程，讓學員了解裝備整備、體能訓練及風險管理等知識，建立正確登山觀念。

玉管處指出，登山活動盛行，培養青少年正確的山林教育與安全意識更顯重要，透過循序漸進的課程設計，讓學員在實際登山過程中學習自主判斷、團隊合作及互助精神，培養關懷環境與守護國土責任感。

活動第一梯次為7月19日至21日、第二梯次7月22日至24日、第三梯次8月11日至13日、第四梯次8月26日至28日，每梯次招收24名學員。

每名學員報名費為7300元，另提供低收入戶學員全額補助，共4個名額，每戶以1人為限，須檢附相關證明文件。

活動6月8日上午8時起開放報名，至6月19日下午6時截止，採網路報名方式受理。相關資訊及簡章可至玉管處官方活動報名網站查詢（https://www.ysnp.gov.tw/Apply/ActivityRegistration/C030001）。由於名額有限，歡迎有志挑戰玉山、熱愛戶外活動的高中職學生踴躍報名，把握難得機會親近高山、探索自然。

青少年學員可登上玉山主峰，體驗台灣最高峰的壯麗景觀。圖／玉管處提供