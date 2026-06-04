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廢清法修法解決廢棄物管理亂象 立委呼籲落實再利用查核機制

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
廢清法修法草案已於立法院衛環委員會審查完畢，立委陳昭姿（右二）和監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）等人今天在立法院舉行記者會，表示樂見政府修法管理，也期待廢清法修法能盡速解決台灣目前的廢棄物管理亂象。記者邱德祥／攝影
廢清法修法草案已於立法院衛環委員會審查完畢，立委陳昭姿（右二）和監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）等人今天在立法院舉行記者會，表示樂見政府修法管理，也期待廢清法修法能盡速解決台灣目前的廢棄物管理亂象。記者邱德祥／攝影

國內廢棄物濫倒及不當掩埋問題嚴重，清除不易且嚴重汙染農地、土壤、水資源等，而過往風災廢棄物堆置和火災，以及光電板廢棄物回收處理問題，包括各地發生廢棄物違法掩埋問題，環團及立委樂見政府修法管理，也期待廢清法修法能盡速解決台灣目前的廢棄物管理亂象。

立委陳昭姿表示，日前廢清法修法草案已於立法院衛環委員會審查完畢，雖毋須再協商並將送院會處理，不過環團意見及針對各界非常關心的再生能源設備回收處理，修法版本也明定業者須負回收再利用責任，但相關違反再生能源回收處理費繳交及相關規定，罰則最高也僅訂30萬元，根本沒有恫嚇力。另外，大型風機的回收處理費率如何訂定，廢棄物的查核機制及人力預算經費的著落，環境部都應該說清楚並召開公聽會於子法及相關規定中明訂。

針對之前於台南後壁烏樹林發生的丹娜絲風災廢棄物，堆置於國防部土地並發生火災危及鄰近居民及農民耕種及學甲爐碴案，至今仍有28萬噸爐渣未清除，其它如營建土石方的管理及查核都是環境部負責，陳昭姿表示未來將提預算決議，請中央各目的事業主管機關亦應協助查核，行政院要補足查核人力預算，才能落實廢棄物再利用的查核。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，喊了多年的廢清法修法現在才看到立法院即將送院會修訂。廢清法修法後環境部將統籌管理所有廢棄物及再利用，包括營建土石方、一般及事業廢棄物的處理及再利用。而廢清法三讀修正後，管理查核機制都在子法，施行細則中的中央及地方政府分工也要明確，尤其查核部分，才能真正達成廢棄物及其再利用的管理及查核。

廢棄物 修法 陳昭姿

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