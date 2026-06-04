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防台灣花生品種落地海外再回銷 農業部：限制帶殼、去殼落種子輸出

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

農業部4日依據「植物品種及種苗法」規定，正式辦理「限制輸出之植物種苗貨品品項」第二點修正草案公告預告作業，預告期至8月5日止，未來將依法限制「帶殼花生，種子」及「去殼花生，種子」輸出境外，從法規面落實品種保護，守護台灣優良農業科研成果，並且維護國內農友權益。

農業部官員表示，過去台灣研發很多優良品種，卻被帶到海外去種植，然後再回銷到台灣，不僅不能保護國內科研成果，也使農民種植收益受損。農業部這波預告要限制輸出的種子是落花生。

農業部表示，台灣落花生科研實力在雜糧市場深具優勢，近年由農業試驗所與地方農業改良場成功培育出多款深受市場喜愛的明星品種，包含產量高且風味濃郁的「台南14號」；富含花青素、具特殊風味的特殊品種「黑金剛花生」；以及在技術上取得重大突破，具備卓越抗氧化與耐貯存特性的高油酸明星品種「台農11號」與「台南20號」。這些兼具極佳風味與優良性狀的好品種，是國產落花生最核心的品牌資產，必須依法予以嚴格保護。

農業部官員強調，限制輸出的「帶殼花生，種子」及「去殼花生，種子」，皆是可繁殖及種植用的。未來若要輸出須向農業部申報，必須核准後才能輸出。官員表示，雖然非禁止輸出，但未來只限國際學術研究交流才會允許輸出。

農業部強調，正因為台灣落花生品種優異、品質優良，政府更必須採取積極作為防範未然。為避免我國長年累積的核心栽培技術與優良品種遭不當外流，進而削弱本土花生產業之競爭力，政府依法建立品種防護網；透過實質管制落花生種子出口，能有效保障國產花生的獨特性，讓珍貴的科研成果效益，實質留給台灣本土的花生農民。

農業部重申，政府對國產花生的品質與市場魅力充滿絕對信心，未來除透過法令健全品種保護外，也將持續與落花生農友、農民團體密切合作，積極推動契作栽培、充實加工與烘乾量能，並強化市場區隔與品牌行銷，全方位穩固健全的產銷體系，讓臺灣花生農友可以安心生產，共同開創國產落花生產業的永續價值。

農業部

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