低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

天氣即將明顯轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於南海的低壓系統，目前已來到東沙島南方海域。目前日本氣象廳、香港天文台均已將其升格為熱帶性低氣壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度。

路徑與發展方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在太平洋高壓導引下，低氣壓將持續朝東北移動，預計今天夜晚至明天上午間通過台灣南部上空或恆春近海，隨後進入台灣東部海域並加速北上。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據目前模式資料顯示，系統離開台灣後有進一步增強空間，不排除在東北方海域發展為颱風，並於本周末穿越日本。從最新衛星雲圖觀察，主要環流及雲雨帶集中在低壓中心東側，因此實際通過位置將直接影響降雨分布。若路徑偏北、穿越南台灣上空，較有利中南部雨水較多。若偏南經過恆春近海，主要雲雨帶則可能落在巴士海峽一帶，南部降雨相對減少。因此今晚到明天清晨穿越的走法，將是影響各地雨勢變化的重要關鍵。

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明天天氣提醒，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低壓系統將位於台灣附近海域，並持續引領西南季風水氣北上，大氣環境相當不穩定。各地不定時短暫陣雨或雷雨，午後隨著熱力作用增強，均有發生大雷雨的機會，雷雨帶影響區域須留意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，戶外活動務必注意天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。