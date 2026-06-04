年長者的視力隱憂 北市聯醫提醒年齡性黃斑部病變

過去高居台灣老年失明首因的白內障，隨著醫療技術進步已能透過手術有效根治。然而，另一個更棘手的銀髮族視力隱形殺手—「年齡相關黃斑部病變」已悄然崛起。臺北市立聯合醫院眼科醫師提醒，若白內障術後視力仍未改善，或出現視力無預警惡化，極可能是黃斑部病變作祟，若未及時治療，恐面臨失明危機。

68歲的吳老先生平時不菸不酒、無糖尿病史，因長年視力不佳接受白內障手術，術後視野雖變亮，影像卻始終模糊不清。另一位70歲的陳老太太，十多年前就做過白內障手術，近年視力持續退化，某天突然急速惡化後便再也無法恢復。經眼科詳細檢查發現，兩人皆罹患了「年齡相關黃斑部病變」，陳老太太更因黃斑部出血，導致了嚴重的視力喪失。

根據世界衛生組織（WHO）發布的報告指出，年齡相關黃斑部病變已超越白內障，成為導致視力障礙的最主要因素，占比高達44.4%，高於白內障的33.3%。本土數據同樣不容忽視。根據台北榮民總醫院與陽明大學的研究顯示，台灣65歲以上銀髮族中，早期黃斑部病變盛行率約為9.2%；晚期病變盛行率則約為1.9%。

過去因醫界對此疾病了解有限、缺乏特效療法，患者往往只能消極觀察，彷彿被宣判了「逐步走向失明」的命運。但如今，防治觀念與治療技術已有重大突破。

針對年齡相關黃斑部病變，臨床上主要從以下三大方向積極介入，包括第一步：初期預防與生活改進。建議日常多攝取富含葉黃素（lutein）與玉米黃素（zeaxanthin）的食物（如深綠色蔬菜、枸杞），並嚴格控制血壓。此外，吸菸已證實是誘發病變的關鍵危險因子，強烈建議及早戒菸；第二步：早期檢查與營養輔助。透過「螢光血管攝影（FAG）」與「循血綠血管攝影（ICG）」等精密檢查能及早揪出病灶。此階段可搭配維生素A、C、E及鋅、硒等視網膜不可或缺的營養補充品作為輔助治療；第三步：積極治療（針對滲出型黃斑部病變）。

對於最易引發失明的滲出型（濕性）病變，目前主流治療為「眼內注射抗血管新生藥物」，能有效穩定並有機會提升視力。不過，此療法需定期反覆注射，且現行健保給付針數與資格（過輕或過重者可能不符）仍有限制，患者需與醫師充分討論。現今眼科醫療團隊已打破傳統單一治療的框架，除了提供精準的早期篩檢與眼內注射外，更導入營養師協助患者進行飲食與生活管理。期待未來隨著醫療技術的持續突破，能為更多重症患者守護珍貴視力，享有尊嚴且高質感的晚年生活。