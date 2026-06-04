高鐵號誌異常影響6.6萬旅客 退費金額逾3,525萬元

台灣高鐵（2633）5月25日因苗栗路段號誌系統異常，導致全線採降級運轉模式，影響約6萬6,161名旅客。高鐵公司表示，符合延誤退費標準的旅客皆可免手續費辦理退票，預估退費金額約3,525萬9,441元。為提升服務便利性，未搭乘列車的手機票證旅客，未來也可透過智慧客服辦理線上退費。

高鐵指出，事件發生於5月25日凌晨4時27分，維修人員於苗栗路段執行設備更換作業後發生號誌異常。上午5時6分啟動故障排除程序，並於5時38分成立緊急應變中心（EOC）。

由於營運時間將至且故障尚未排除，高鐵決定先採東線雙向運轉，並依規章以進路授權方式通行列車，同時持續進行搶修作業。至上午7時，雖未完全恢復西線兩處道岔訊號，但已縮小受影響範圍，經EOC討論後，同意東、西線同步採進路授權方式行車。

不過，由於東、西正線號誌均無法正常運作，各線列車須逐次授權通行，造成延誤持續擴大。為維持基本運能，高鐵自上午8時起取消原定班表，改由南港站及左營站每小時各發出3班全車自由座列車，發車時間固定為整點、20分及40分，商務車廂除外。

高鐵表示，中午期間曾嘗試淨空受影響路段並進行系統重置，但故障仍未排除，因此當日全天維持雙向每小時各3班自由座列車運行，並於下班尖峰時段加開南港至台中間8班自由座列車，以疏運旅客需求。

當日晚間緊急應變中心決定，在末班車通過後立即展開全面搶修。維修人員於26日凌晨1時43分完成設備更換，號誌系統恢復正常；清晨3時30分再次召開應變會議，確認設備運作無虞後，宣布26日恢復正常營運，各班列車依時刻表發車。

高鐵統計，5月25日原預估運量約20萬人次，雖改採降級運轉模式，當日仍服務18.4萬人次，達原預估運量九成以上。原定開行156班列車，實際營運122班，減少34班。

針對退票措施，高鐵表示，現行手機票證可於開車前30分鐘透過T-Express App辦理退票，款項退回原付款信用卡。另針對5月25日因運轉變更、持有手機票證但未搭乘的旅客，未來將可透過高鐵智慧客服辦理線上退費，款項同樣退回原信用卡，預計1個月內上線實施，高鐵也將持續研議精進線上退費機制，提升旅客服務便利性。