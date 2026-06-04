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最狂的暑期遊樂園 屏東夏日狂歡祭 蠟筆小新7月4日登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026夏日狂歡祭將在7月登場。圖／屏東縣政府提供
2026夏日狂歡祭將在7月登場。圖／屏東縣政府提供

熱鬧的暑期活動「屏東夏日狂歡祭」越來越狂，今年從7月4日起將在屏東縣民公園登場，除了大型遊樂設施、親子劇場外，特別引進日本動漫「蠟筆小新」主題展覽，讓野原一家陪你fun暑假，戶外還有二座超過6米高的超大型蠟筆小新和小白，可愛度爆表，今年夏天就來屏東展開一場充滿童趣與想像力的宇宙冒險。

屏東夏日狂歡祭舉辦邁入第五年，成為南台灣最具代表性的暑期親子活動。屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，今年活動以「狂歡樂園」、「夏日劇場」及「主題展覽」三大主軸，園區氛圍到遊玩內容全面升級，今年活動較往年提前兩周登場，希望孩子們能夠玩的過癮，好好享受兩個月的暑假時光。

「狂歡樂園」的機械遊具一直是夏日狂歡祭人氣亮點，去年廣受大小朋友喜愛的海盜船，今年也在眾多民眾熱情敲碗下再度回歸，其餘六組全新遊具則以鮮明黃、紅色系打造吸睛造型，白天充滿歡樂活力，夜晚點燈後更如同夏夜裡閃耀夢幻光點，熱鬧又充滿驚喜冒險派對氛圍，讓小朋友玩到不想回家。

「夏日劇場」有一系列親子節目，活動首日7月4日邀請育兒界超人氣角色「巧虎」攜手O劇團，帶來「巧虎的奇幻音樂世界」演出，以華麗舞台、精彩劇情結合現場管弦樂演奏，陪伴大小朋友跟著巧虎與好朋友們一同展開奇幻冒險。7月18日由紅鼻子馬戲團演出「紅鼻子超能力小隊」、8月1日邀請YOYO家族與救援小英雄POLI一同唱跳、8月15日豆子劇團帶來經典戲碼「搗蛋王子」。

今年「主題展覽」首次與動漫IP合作，以蠟筆小新為主題，設置「玩轉！時空大冒險」互動體驗展，除有動漫迷熟悉野原一家外，還有動感超人及春日部、幼稚園等場景，並加碼設置多項屏東限定內容，鵝鑾鼻燈塔、鵬灣跨海大橋、恆春古城、墾丁大街、勝利星村等熱門景點，都會出現在互動體驗展區內，營造兼具娛樂性與沉浸感的夏日場域。主題展覽採售票制，早鳥預售票即日起在Klook、KKday、ibon及FamiTicket四大通路同步開賣。

夏日狂歡祭將在7月3日下午6時舉辦開幕式，當天下午4時至晚上9時民眾搶先體驗戶外設施。遊具自7月4日起開園至8月30日，開放時間為每天下午3時到晚間8時，周五及周六兩日加碼營業至晚間9時；主題展覽則持續展出至10月11日，時間則為下午1時到晚間8時，活動期間每周三為活動休整日，遊具及主題展覽暫停開放。

考量活動園區幅員廣闊，縣府特別規劃貼心友善服務，現場提供輪椅及嬰兒推車租借，貼心照顧不同族群的移動需求。

2026夏日狂歡祭將在7月登場，特別引進日本動漫「蠟筆小新」主題展。圖／屏東縣政府提供
2026夏日狂歡祭將在7月登場，特別引進日本動漫「蠟筆小新」主題展。圖／屏東縣政府提供

2026夏日狂歡祭將在7月登場。圖／屏東縣政府提供
2026夏日狂歡祭將在7月登場。圖／屏東縣政府提供

2026夏日狂歡祭將在7月登場，特別引進日本動漫「蠟筆小新」主題展。圖／屏東縣政府提供
2026夏日狂歡祭將在7月登場，特別引進日本動漫「蠟筆小新」主題展。圖／屏東縣政府提供

2026夏日狂歡祭將在7月登場，特別引進日本動漫「蠟筆小新」主題展。圖／屏東縣政府提供
2026夏日狂歡祭將在7月登場，特別引進日本動漫「蠟筆小新」主題展。圖／屏東縣政府提供

蠟筆小新 屏東 屏東縣

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