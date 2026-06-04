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菜花永遠治不好？專科醫師：用對方法打疫苗就不用擔心

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
菜花永遠治不好？專科醫師張哲綱說：用對方法打疫苗就不用擔心。圖／張哲綱提供
菜花永遠治不好？專科醫師張哲綱說：用對方法打疫苗就不用擔心。圖／張哲綱提供

許多民眾感染俗稱「菜花」的尖形濕疣又一再復發、認為無法根治。衛福部新營醫院泌尿科醫師張哲綱指出，菜花治療難點不在病灶切除，而是潛伏皮膚基底細胞的人類乳突病毒（HPV）伺機而動，而肥胖與代謝症候群導致免疫力低下，是病毒反覆發作元凶。

張哲綱強烈建議，不論男女，不論是否曾經感染過，仍應接種HPV九價疫苗。因「越胖越難好」，減重、控制血糖、規律運動與作息可改善體內環境。代謝回歸正常，免疫系統（T細胞）重新恢復活性，才能從基底層壓制潛伏病毒，實現真正的「斷根」。

民眾常因菜花「感染源」諱疾忌醫，張哲綱指出，菜花確常因不潔性行為或親密接觸傳播，黏膜或皮膚傷口直接接觸病原體都極易感染。尤其環境也是潛伏管道，不可忽視。

然而出入溫泉、公共浴室、游泳池等潮濕環境，沒注意萬一皮膚黏膜微小傷口，又接觸遭汙染公共物品、毛巾等設施，也可「間接感染」，並不是沒有性行為就不會感染。

「為什麼電燒了又長？是不是這輩子都治不好了？」張哲綱說，他常向這樣說的病人解釋，菜花最棘手是會隱匿看似正常皮膚黏膜中。文獻證實體重過重、肥胖或有代謝症候群患者，體內長期處於慢性發炎狀態，會大幅削弱免疫系統清除病毒能力。

他說，這並非手術沒切乾淨，而是身體「免疫部隊」因代謝失調而疲憊失能，一旦人體免疫防線失守，潛伏的病毒便會捲土重來。

新營醫院泌尿科針對這類棘手困境推動「三位一體」精準戰略。第一箭「精準清除」，電刀切除手術快速移除肉眼可見的疣體，在短時間內大幅降低病毒總量。

第二箭「環境修復」則是針對「越胖越難好」的體質對症下藥，鼓勵患者透過減重、控制血糖與規律作息，讓免疫系統重新恢復活性，從基底層徹底壓制潛伏病毒。

第三箭是「主動防護」，建議不論男女都應接種HPV九價疫苗。疫苗抗體能協助建立長效防護網，除預防不同型別二次交叉感染，臨床研究也顯示能有效輔助降低術後復發風險。

院方提醒民眾，面對高傳染性的HPV病毒，防範關鍵在「阻斷傳播途徑與建立防護屏障」。除落實安全性行為、避免多重性伴侶，出入公共場所應盡量使用個人衛生用品，避免與他人共用毛巾或私密衣物。

張哲綱呼籲患者摒棄「菜花治不好」錯誤觀念，電燒手術只是「清雜草」，體內的「土壤健康」才是斷根關鍵。他說，院方提供隱私且專業診斷環境，切除病灶與強化體質雙管齊下，多數患者能在3到6個月內找回清爽人生。

菜花永遠治不好？專科醫師張哲綱說：用對方法打疫苗就不用擔心。圖／張哲綱提供
菜花永遠治不好？專科醫師張哲綱說：用對方法打疫苗就不用擔心。圖／張哲綱提供

衛福部 菜花 疫苗

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