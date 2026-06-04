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阿里山林鐵「森里號」第3列車晚間抵嘉 出軌不影響接車營運期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」，日前發生出軌意外，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行，第3列車森里號晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義，明天吊掛車庫園區，圖為出廠的林鐵旗艦級觀光列車森里號（EVI）。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」，日前發生出軌意外，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行，第3列車森里號晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義，明天吊掛車庫園區，圖為出廠的林鐵旗艦級觀光列車森里號（EVI）。圖／阿里山林鐵文資處提供

嘉義縣阿里山森林鐵路小火車全線復駛通車，掀起鐵道旅遊熱潮。為提升旅運品質運能，農業部林保署獲行政院前瞻計畫支持，斥資打造5列全新高階列車「森里號（EVI）」，作林鐵旗艦級觀光列車，日前森里號發生出軌意外，外界關切原訂9月營運是否受影響。阿里山林鐵文資處表示，森里號日前在水社寮路段發生出軌事故，無人受傷，安排314名旅客接駁下山，試運轉結果將提報交通部審核，營運時程待交通部核定才能確定。

儘管「森里號（EVI）」發生出軌，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行。目前車庫園區接收2列新車，第3列車森里號，晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義市，明天吊掛車庫園區。消息曝光，吸引鐵道迷關注追逐，準備前往記錄新車抵嘉重要時刻。

林鐵文資處指出，森里號共採購5輛機關車及26節車廂，未來將擔任阿里山林鐵本線高階觀光列車。由於車輛設備全面升級，定位與票價也將與現行阿里山號有所區隔，提供國內外旅客更多元的搭乘選擇，票價報請交通部核定。

森里號最大特色導入多項智慧化與安全設計，成為林鐵首款搭載自動車門及旅客資訊顯示系統的新型列車，可降低誤開車門風險，並即時提供行車資訊。車廂內部包括座椅、照明、空調、影音廣播、廁所、監控及資訊系統也全面升級，大幅提升旅客舒適度。

性能方面，森里號採用新世代高效能引擎，即使行駛阿里山陡峭蜿蜒山區及高海拔環境，仍能穩定輸出動力。全新轉向架與多組減震彈簧懸吊系統可有效降低晃動感，提升乘坐平穩性；駕駛聯控系統更可支援雙列車聯掛運轉，增加編組彈性與整體運能。新引擎同時符合台灣及歐美第四級以上環保排放標準，兼顧觀光發展與環境永續。

森里號「EVI」取自阿里山鄒族語「森林」之意，象徵列車從海拔30公尺嘉義站一路攀升至2451公尺祝山站，串聯平原與高山、傳統與創新，見證阿里山林鐵轉型國際觀光資產歷程，展現人與自然和諧共生精神，隨著新車陸續到位，林鐵朝打造世界級山岳觀光鐵道邁出重要一步。

阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」，日前發生出軌意外，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行，第3列車森里號晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義，明天吊掛車庫園區。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」，日前發生出軌意外，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行，第3列車森里號晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義，明天吊掛車庫園區。圖／阿里山林鐵文資處提供

阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」，日前發生出軌意外，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行，第3列車森里號晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義，明天吊掛車庫園區，圖為出廠的林鐵旗艦級觀光列車森里號（EVI）。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」，日前發生出軌意外，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行，第3列車森里號晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義，明天吊掛車庫園區，圖為出廠的林鐵旗艦級觀光列車森里號（EVI）。圖／阿里山林鐵文資處提供

阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」，日前發生出軌意外，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行，第3列車森里號晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義，明天吊掛車庫園區，圖為出廠的林鐵旗艦級觀光列車森里號（EVI）。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵全新高階列車「森里號（EVI）」，日前發生出軌意外，阿里山林鐵文資處接車作業持續進行，第3列車森里號晚間自新竹製造廠由大型拖板車運抵嘉義，明天吊掛車庫園區，圖為出廠的林鐵旗艦級觀光列車森里號（EVI）。圖／阿里山林鐵文資處提供

阿里山 林保署 農業部 森里號

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