未來1周降雨4階段變化…低壓和梅雨滯留鋒接力 恐豪大雨連日炸全台

目前是梅雨季，今天台灣附近的水氣是逐漸在增多的過程，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，明天有低壓逐漸往台灣靠近，有鋒面逐漸接近，天氣比今天更加不穩定。周六低壓系統慢慢通過台灣，周日之後低壓系統逐漸遠離，台灣附近才會變得稍微穩定一點的天氣。

不過，他說，到了下周一又會有一波比較明顯的鋒面接近，且鋒面帶來旺盛的水氣影響，天氣漸漸更加不穩定，下周開始台灣屬於長時間容易下雨的情況。

趙竑表示，今天因為太平洋高壓勢力逐漸在減弱，台灣附近天氣不穩定。南海有旺盛的熱帶系統在發展，它的中心位在台灣南方強對流的北側，預估這個低壓慢慢往南台灣甚至恆春半島外海接近，強對流的位置可能稍微偏向海面移動，這個低壓的發展未來可能漸漸接近台灣，到台灣東半部之後才會明顯發展起來。在接近的過程，時間比較短，要發展颱風的機率比較低，可能以熱帶系統機率最高的情況。

未來1周天氣，趙竑說，低壓系統今晚慢慢靠近，明天是通過台灣的過程，所以今晚到明天可能是容易下雨的時間點，到了周六、周日這個低壓通過，另外一波鋒面逐漸建立，這段時間台灣天氣變得不穩定。下周一至下周三滯留鋒面已經影響到台灣，台灣附近會變得相當不穩定，容易有短延時強降雨出現。

今天降雨趨勢，他表示，今天白天主要降雨以南部和東南部整天不定時有陣雨或雷雨，其他地區主要以午後的降雨為主，今天白天有熱力作用加持之下，還是要留意西半部地區和山區可能有局部大雨發生機率。今晚慢慢南邊水氣愈來愈多，取而代之轉為東南部、恆春半島降雨比較明顯。

未來降雨趨勢，趙竑表示，分為4個階段，明天、周六低壓系統逐漸影響台灣的過程，明天各地容易下雨，都容易出現局部大雨的狀況，特別要留意中部以北山區、大台北地區、台東、屏東降雨狀況稍微比較明顯，可能有短延時豪雨出現。周六之後，整個環境是未來整周天氣稍微穩定的時間點，各地雖然還是有午後雷陣雨，山區仍容易出現午後較大雨勢。

趙竑表示，周日之後，台灣處於大低壓帶環境，各地還是容易有降雨的壯況，中南部地區整天不定時的陣雨或雷雨，其他地方還是要留意午後、特別是東半部地區，可能有午後局部大雨或豪雨。下周一之後，整個鋒面逐漸南壓，加上西南風增強的過程，全台容易下雨，尤其整個西半部、宜蘭都容易有陣雨或雷雨出現。

趙竑說，下周二至下周三，是下一波水氣影響最多的開始的時間點，各地都容易下雨，尤其西半部地區，有局部大雨或豪雨的狀況，整體雨勢會持續一段時間。

高溫趨勢，趙竑表示，今天各地32至34度左右，在大台北、中南部近山區、花東縱谷可能有局部35至36度出現，南台東今天留意可能有焚風發生狀況。明天開始由於環境水氣逐漸增多，各地高溫稍微下降，還是要留意中南部近山區、花東縱谷都還是有33、34度左右。

今天開始天氣漸漸不穩定，趙竑表示，尤其下周開始南邊水氣增多，各地可能都會有明顯雨勢出現。南海的低氣壓的發展、位置、強度都有很大的不確定性，一定要留意氣象署最新天氣資訊。明天西南部、恆春半島容易有長浪發生的現象，沿海的浪高有機會接近3米，前往海邊活動一定要多加留心。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

今天開始天氣漸漸不穩定，趙竑表示，尤其下周開始南邊水氣增多，各地可能都會有明顯雨勢出現。本報資料照片