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「差點洗腎」6旬男腎功能指數異常 醫揪隱藏真兇：竟是甲狀腺低下

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
腎功能指數異常，除了追蹤腎臟疾病外，也應評估甲狀腺疾病、心血管疾病或其他代謝問題；示意圖。123RF
腎功能指數異常，除了追蹤腎臟疾病外，也應評估甲狀腺疾病、心血管疾病或其他代謝問題；示意圖。123RF

許多人看到健檢報告上的「腎功能下降」，擔心自己罹患慢性腎臟病，但腎功能指數異常不一定全是腎臟出了問題。書田診所家醫科主任醫師何一成提醒，甲狀腺功能異常也可能影響腎功能數值判讀，甚至讓人誤以為已進入慢性腎臟病第三期。

一名60多歲男性，日前接受健康檢查時，發現腎功能重要指標「腎絲球過濾率」（eGFR）僅58 mL/min/1.73㎡，低於正常值，被告知可能已是慢性腎臟病第三期。進一步檢查發現，導致腎功能數值下降的主因竟是甲狀腺功能減退。

何一成表示，這名患者平時沒有明顯不適，僅覺得較容易疲倦，雙下肢有些微水腫。檢查發現尿液中沒有血尿、蛋白尿等異常，腹部超音波也發現右腎有一顆0.3公分的小結石，但並不足以構成腎功能下降原因。

進一步抽血檢查，發現患者游離甲狀腺素（Free T4）僅0.5 ng/dL，低於正常範圍；甲狀腺刺激素（TSH）則升高至8.2 μIU/mL，確診為甲狀腺功能減退症。安排甲狀腺素補充治療，一個月後再追蹤檢查，甲狀腺功能恢復正常，腎絲球過濾率也回升至76 mL/min/1.73㎡，腎功能明顯改善。

何一成指出，eGFR是目前臨床最常用來評估腎功能的指標，主要透過血液中的肌酸酐數值，再結合年齡與性別進行計算。正常值約在90至120之間，一般健康年輕人的腎絲球過濾率正常值約落在110至120，數值愈低代表腎臟過濾功能愈差。

依據現行慢性腎臟病分期標準，eGFR介於30至59之間，屬第三期慢性腎臟病；若低於15，則可能進入末期腎衰竭，需評估透析治療。因此，許多民眾一看到數值下降便十分緊張。何一成強調，eGFR並非單純反映腎臟狀況，還會受到其他因素影響，包括糖尿病、高血壓、慢性腎炎、多囊腎、腎結石或腎臟腫瘤等疾病等。

而內分泌系統異常也可能導致數值變化，尤其甲狀腺功能與腎臟關係密切，當甲狀腺功能減退時，身體代謝速度下降，心輸出量減少，進而影響腎臟血流量與腎絲球過濾能力，使eGFR下降。相反地，甲狀腺功能亢進則可能讓腎絲球過濾率異常升高。

甲狀腺低下患者常伴隨黏液性水腫、疲倦、怕冷、體重增加、便秘等症狀，但部分患者症狀並不明顯，通常是在健康檢查時才被發現。另外，腎臟與甲狀腺之間還可能形成惡性循環。何一成說，慢性腎臟病患者可能因蛋白質流失及荷爾蒙調節異常，進一步影響甲狀腺功能，而甲狀腺功能異常又會加重腎功能負擔。

何一成提醒，除了追蹤腎臟疾病外，也應評估是否存在甲狀腺疾病、心血管疾病或其他代謝異常，避免錯失可逆轉的治療機會。民眾平時可善用國健署提供的成人健康檢查，內容已納入腎功能相關檢測，及早掌握身體狀況。

書田診所家醫科主任醫師何一成提醒，甲狀腺功能異常也可能影響腎功能數值判讀。圖／書田診所提供
書田診所家醫科主任醫師何一成提醒，甲狀腺功能異常也可能影響腎功能數值判讀。圖／書田診所提供

健康檢查 洗腎 甲狀腺

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