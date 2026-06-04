台灣120萬人瘋「匹克球」！出國沒這球場不訂房 網揭這群人最愛

近年全球旅遊市場出現結構性轉變，結合運動、社交與生活體驗的「運動旅遊（Sport Tourism）」快速崛起。現代人出國需求已從傳統的「吃喝躺平」行程，延伸至兼具運動訓練與自我提升的深度體驗。這股趨勢也帶動「無孩同行」的成人系旅客比例大幅攀升，相關旅遊業績在今年下半年暴增近四成。

根據UPA Asia趨勢研究顯示，兼具低門檻、高互動性與社交屬性的新興運動「匹克球（Pickleball）」近年在亞洲市場瘋傳，接觸人口已突破8億人。而在台灣，截至2026年，匹克球場數量更已突破200座，整體參與人口推估達120萬人。這股熱潮也延燒至觀光業，許多海島度假村紛紛將匹克球場視為基本硬體標配。

全包式假期品牌Club Med觀察，隨著社交型運動崛起，偏好自由旅遊節奏、不帶小孩同行的「成人系旅客」（包括朋友、雙人與個人獨旅）正成為消費新主流。Club Med台灣珂境總經理江佩書表示，「結合運動、社交與生活體驗的假期需求同步升溫，客群結構明顯改變，2026年下半年相關業績截至目前為止，已經增加近四成。」

因應此趨勢，度假村業者紛紛轉型為「全球最大運動學校」，在泰國普吉島、印尼民丹島、峇里島等海島據點全面進駐匹克球場，並舉辦每週交流賽；預計於今年11月全新開幕的馬來西亞沙巴婆羅洲度假村（Club Med Borneo），也將相關運動活動列為重點主打，滿足新世代旅客對海島運動假期的期待。

看準暑假運動旅遊需求升溫，業者也跨界攜手時髦匹克球俱樂部「PICKLE DAY SOCIAL CLUB」推出暑期合作。凡於7月1日至8月 31日期間加入官方LINE好友，即可獲得中和館與新光三越A11館的球場租借及體驗課程88折優惠碼。

Club Med攜手PICKLE DAY SOCIAL CLUB匹克日俱樂部推出暑期限時合作活動。圖/Club Med提供