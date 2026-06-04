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講話飄出便便味…口臭自己不知道？日專家證實：大腦習慣了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本口腔專表示，口臭當事人因嗅覺疲勞，很難自我察覺。 示意圖／AI生成
日本口腔專表示，口臭當事人因嗅覺疲勞，很難自我察覺。 示意圖／AI生成

6月4日是日本的「預防蛀牙日」，本週也正值「口腔保健週」。據日媒「每日新聞」報導，鹿兒島大學名譽教授於保孝彥證實，若清潔不當，口腔可能散發出類似糞便的惡臭。這類嚴重的口臭，主要是因為牙周病菌在分解口腔內脫落的黏膜、細菌及食物殘渣等蛋白質時，產生了與大便臭氣成分相同的惡臭物質；此外，細菌還會分泌出類似起司腐敗、或是廚餘般的酸臭味，這些味道混雜在在口中，就成了讓人尷尬的便便味。

令人好奇的是，為什麼嘴巴發出如此惡臭，當事人自己卻完全沒發現？專家指出，這是因為人體產生了「嗅覺疲勞」。由於我們隨時隨地都在呼吸並聞著自己的口氣，大腦的嗅覺系統會逐漸適應並自動忽略這股味道，導致自己根本無法察覺。於保教授透露，過去在口臭門診中，多數求診的病患，都是因為被親友或同事好心提醒，才前來就醫，這也反映出自己感覺和別人聞到的，確實有極大的落差。

想要預防並根除口臭，最關鍵的方法就是徹底清除口腔內的細菌和其食物來源。尤其是「舌苔」與「牙縫」的清潔。食物殘渣與細菌極易堆積在舌頭後半段，形成白色的舌苔，引發臭味，建議每天使用舌苔刷清理一次，並勤用牙線或牙間刷清潔牙縫。

維持口腔清潔不僅能讓人遠離尷尬、重拾自信，更是保護全身健康的關鍵，因為已證實口腔細菌與心臟病、糖尿病等多種慢性病息息相關。從日常生活習慣落實口腔保健，才能擁有健康身體。

口臭 口腔 牙齒 牙周病

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