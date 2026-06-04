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中度磁暴今晚來襲影響21小時 導航、無線電通訊恐短暫中斷

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約21小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。圖／中央氣象署太空天氣作業辦公室提供
預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約21小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。圖／中央氣象署太空天氣作業辦公室提供

預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約21小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。圖／中央<a href='/search/tagging/2/氣象署' rel='氣象署' data-rel='/2/217925' class='tag'><strong>氣象署</strong></a><a href='/search/tagging/2/太空' rel='太空' data-rel='/2/108291' class='tag'><strong>太空</strong></a>天氣作業辦公室提供
預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約21小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。圖／中央氣象署太空天氣作業辦公室提供
中央氣象署太空天氣作業辦公室今天上午9時45分發布中度磁暴警示訊息。自今晚11時起，地磁擾動有明顯增強，預計持續影響約21小時，在此期間當中，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，提醒民眾留意。

氣象署表示，太陽表面活躍區（AR4455）於昨日發生2起M級和1起X級太陽閃焰，並皆伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期於今日午夜通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風密度及風速明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約21小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

氣象署提醒，屆時衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；至於太空飛行器操作，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

太空 氣象署

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