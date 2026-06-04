高鐵檢討大延誤 投入2千億、提早15年更新關鍵設備

台灣高鐵上月25日更換轉轍器控制機箱電源模組出現異常，造成近年來最嚴重的延誤事故。台灣高鐵公司今天宣布，經歷這次事件，將原訂年限為35年的系統，為避免因設備老舊影響營運可靠度，將投入2千億元，提早15年更新重置關鍵設備，進一步提升系統穩定及韌性。

立法院交通委員會今召開高鐵525延誤專案報告，高鐵公司於報告中指出，高鐵通車營運將屆滿20周年，目前正在進行多項軟硬體設備汰換工作。2025年高鐵延誤事件共43件，其中可歸責高鐵公司之23件行車事件裡，有3件延誤多於30分鐘。高鐵公司強調，異常事件率低於日本新幹線平均值。

高鐵公司強調本次事件後將痛定思痛，將分短、中、長三階段目標，提升高鐵營運系統穩定度與應變機制。

高鐵公司表示，短期目標要儘速查明事件真相、中期目標要強化管制夜間關鍵維修作業與應變時效，長期目標高鐵公司將全面檢視各項營運系統，如號誌、電力及軌道等，原訂資產年限為35年之系統，目前已運轉超過20餘年。高鐵公司將評估投入超過2千億資本支出，提前更新關鍵設備。