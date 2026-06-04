毒駕去年萬件 交通部擬祭重罰：拒測27萬、無照9.6萬 累犯累加無上限

毒駕問題頻傳，交通部日前宣布，擬修正「道路交通管理處罰條例」。交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會備詢，強調交通部草案將毒駕拒測罰款提高9萬元，初犯就罰27萬，再犯案次加罰18萬，累計無上限。

立委林俊憲引用警政署資訊指出，近三年毒駕移送件數屢屢攀升。從2023年的315件、2024年飆升到2619件、2025年創新高達8659件，今年累積到四月已經有4725件。

以違反「道路交通管理處罰條例」毒駕件數來看，毒駕件數於2025年飆升到8019件，累犯件數也達到2947件，再加上拒測之110件，2025年毒駕總件數為11076件，為2023年的123倍，且近三成毒駕是累犯。

交通部擬將吸毒者駕照被吊扣或吊銷，且汽車毒駕罰鍰從新台幣3萬元提高至12萬元；機車毒駕則從1.5萬元提高至9萬元。且年滿18歲之同車乘客，明知駕駛人施用毒品仍搭乘者，將處連坐罰，最高可罰1.5萬元。

陳世凱強調，毒駕拒測現行罰鍰18萬元，未來將提高到27萬元，再犯者按次再加罰18萬元，累計無上限。而駕照遭吊銷後，無照上路罰鍰，也依現行無照駕駛罰責加罰1.2萬元，再提高加罰3.6萬元，同樣無設定上限。

交通部表示，毒駕後無照駕駛，將以最高開罰，以汽車來說將直接開罰6萬元。毒駕修法後再加3.6萬，等於毒駕後無照上路首次就挨罰9.6萬，累犯累加無上限。