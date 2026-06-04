做對省下維修費！業者曝「眼鏡保養10技巧」：眼鏡布別拿來擦

戴眼鏡的人平時若能養成保養眼鏡的習慣，便不用總是花大錢維修。一名眼鏡行老闆發文，透露保養眼鏡的「10大技巧」，其中包含清洗眼鏡的方式、步驟，幫助民眾建立保養眼鏡的正確觀念，避免三不五時損壞的狀況。

一名眼鏡行老闆在Threads發文，分享保養眼鏡的10個技巧，包括眼鏡的鼻墊是會隨時間逐漸損耗的材質，如果變綠代表氧化了，必須定期更換；眼鏡布不是用來擦拭眼鏡，而是用來包住眼鏡的；不要用溫水、熱水或肥皂水清洗眼鏡，更不能直接將酒精噴到眼鏡上，正確清潔流程是先用清水沖，再用中性洗劑清潔，再沖洗，最後用衛生紙壓乾就好了。

另外還強調，摘下眼鏡時不要用單手摘鏡框，否則鏡框容易歪掉；眼鏡盒選硬殼，且保持「鏡面朝上」的狀態，千萬不要隨手放進包包裡；鏡片若出現彩虹紋或霧面，代表鍍膜壞了，需要修理。最後提醒，每半年要回眼鏡行調整一次，如果有螺絲鬆或鼻墊歪了，業者都會免費幫忙處理。

此文一出，有網友表示自己都是用肥皂洗眼鏡，似乎沒有影響，但有網友指出肥皂容易卡在上面，鏡面會變得白白的，原PO也回應「最好不要」。

不過也有同行建議，眼鏡要放在眼鏡盒裡時，最好用布料包好後鏡面朝下放置，如果怕麻煩可以直接將布料墊在下面，再鏡面朝下擺放，才不會讓鏡面摩擦到塑膠眼鏡盒的上面，進而產生破損。

該業者進一步說明，眼鏡布其實可以擦拭眼鏡的，不過在擦之前要先將眼鏡清洗乾淨，並用柔軟的衛生紙吸乾水分後，再用眼鏡布擦拭，布料也要記得定期更換，以免汙染鏡面。

日本眼鏡行又如何建議呢？埼玉縣一名老闆坂田賴彥提醒，過往眼鏡行都建議客人用稀釋後的中性廚房洗碗精來清潔，但近幾年不少洗碗精是弱酸性或弱鹼性，清潔力增強，容易導致鏡片鍍膜受損。如果想要洗碗精來清潔，他建議先用大量清水稀釋，比較不容易傷鏡片，或者改用眼鏡專用的清潔劑，而且最好每天都清洗。