快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

做對省下維修費！業者曝「眼鏡保養10技巧」：眼鏡布別拿來擦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名眼鏡行老闆透露保養眼鏡的「10大技巧」。示意圖／ingimage
一名眼鏡行老闆透露保養眼鏡的「10大技巧」。示意圖／ingimage

眼鏡的人平時若能養成保養眼鏡的習慣，便不用總是花大錢維修。一名眼鏡行老闆發文，透露保養眼鏡的「10大技巧」，其中包含清洗眼鏡的方式、步驟，幫助民眾建立保養眼鏡的正確觀念，避免三不五時損壞的狀況。

一名眼鏡行老闆在Threads發文，分享保養眼鏡的10個技巧，包括眼鏡的鼻墊是會隨時間逐漸損耗的材質，如果變綠代表氧化了，必須定期更換；眼鏡布不是用來擦拭眼鏡，而是用來包住眼鏡的；不要用溫水、熱水或肥皂水清洗眼鏡，更不能直接將酒精噴到眼鏡上，正確清潔流程是先用清水沖，再用中性洗劑清潔，再沖洗，最後用衛生紙壓乾就好了。

另外還強調，摘下眼鏡時不要用單手摘鏡框，否則鏡框容易歪掉；眼鏡盒選硬殼，且保持「鏡面朝上」的狀態，千萬不要隨手放進包包裡；鏡片若出現彩虹紋或霧面，代表鍍膜壞了，需要修理。最後提醒，每半年要回眼鏡行調整一次，如果有螺絲鬆或鼻墊歪了，業者都會免費幫忙處理。

此文一出，有網友表示自己都是用肥皂洗眼鏡，似乎沒有影響，但有網友指出肥皂容易卡在上面，鏡面會變得白白的，原PO也回應「最好不要」。

不過也有同行建議，眼鏡要放在眼鏡盒裡時，最好用布料包好後鏡面朝下放置，如果怕麻煩可以直接將布料墊在下面，再鏡面朝下擺放，才不會讓鏡面摩擦到塑膠眼鏡盒的上面，進而產生破損。

該業者進一步說明，眼鏡布其實可以擦拭眼鏡的，不過在擦之前要先將眼鏡清洗乾淨，並用柔軟的衛生紙吸乾水分後，再用眼鏡布擦拭，布料也要記得定期更換，以免汙染鏡面。

日本眼鏡行又如何建議呢？埼玉縣一名老闆坂田賴彥提醒，過往眼鏡行都建議客人用稀釋後的中性廚房洗碗精來清潔，但近幾年不少洗碗精是弱酸性或弱鹼性，清潔力增強，容易導致鏡片鍍膜受損。如果想要洗碗精來清潔，他建議先用大量清水稀釋，比較不容易傷鏡片，或者改用眼鏡專用的清潔劑，而且最好每天都清洗。

眼鏡

延伸閱讀

越清淡越貴？ 網揭「健康餐盒」驚人成本：1烹調法超耗電

飛機起飛竟下「酒雨」？乘客狂拿衛生紙吸水 苦主憶：曾抬頭喝咖啡

日本伴手禮慘遭丟棄！她買布丁、明太子醬沒託運 過安檢才知「全算液體」

夏天熱爆！妹子改掉「1穿搭」秒變涼爽 網大力點頭：真的回不去

相關新聞

隱形牙套「歐耐恩」爆收費10萬未出貨…逾216人受害 立委要求一個月內釐清

主打高CP值的MIT品牌「歐耐恩」遭多位消費者控訴未出貨，且歐奈恩並未有許可證，多位消費者擔心有安全疑慮，要求退款或是信用卡止付卻都求助無果。衛福部食藥署表示，許可證資料庫並未有歐奈恩這家廠商，但尚待釐清牙套作法是否違法。民眾黨立委邱慧洳要求各部會於2周至1個月內釐清狀況，避免消費者權益受損。

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

天氣即將明顯轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，位於南海的低壓系統，目前已來到東沙島南方海域。目前日本氣象廳、香港天文台均已將其升格為熱帶性低氣壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度。

低壓系統明天登陸高屏 粉專：典型梅雨下周一出現是降雨重頭戲

天氣將明顯轉變，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據中央氣象署3公里解析度區域模式資料，位於南海的低壓系統，將在明天從高屏一帶登陸，目前來看登陸強度不是太重要，大致介於低壓到熱帶低壓之間，主要需留意的是其南側挾帶水氣非常豐沛的西南季風，將會為其登陸點以南帶來較明顯的雨勢。其他中南部山區、北部地區午後結合熱力作用，也不排除有短延時大雨或豪雨發生的可能。

冷氣弱風比較省電？專家曝3大NG用法：反而更傷荷包

隨著天氣逐漸炎熱，不少家庭開始頻繁使用冷氣消暑。雖然冷氣能有效提升居家舒適度，但電費支出也成為許多人關心的問題。許多人為了節省電費，會自行調整冷氣使用方式，不過有些看似省電的做法，實際上反而可能增加耗電量。根據日本媒體「saita」報導，節約生活專家三木千奈（みきちな）就整理出冷氣使用時常見的3大誤區，提醒民眾在夏季來臨前先建立正確觀念。

愈晚南台灣天氣愈不穩 今夜至明晨低壓通過恐大雷雨

低壓外圍及西南風水氣逐漸北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前已觀測到許多雲雨，愈晚南部、台東天氣愈不穩定，容易一陣一陣雷雨。尤其今夜至明天清晨，低壓通過時，注意大雷雨發生。

西南風影響 氣象署：台南高雄屏東3縣市大雨特報

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。