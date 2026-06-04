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台灣高鐵大延誤事件原因未明 高鐵：後續更換模組工作暫停
台灣高鐵時隔13年出現最大規模的延誤事件，高鐵公司董事長史哲今天赴立法院進行專案報告，坦言時隔10天，電源模組為何會出現異常仍在查明。將會委由第三方與原廠共同進行分析。在原因釐清前，相關更換電源模組的後續作業將會暫停。
事件發生第二天高鐵公司公布，異常原因來自更換「轉轍器控制機箱」的電源模組，首度出現異常所導致。該作業僅能利用夜間4.5小時之維修時間執行，目前已完成全線458組的8成、約371組電源模組之更換。
此更新作業是高鐵公司2023年啟動的中期檢修作業之一，目的是為了延長使用年限及維持設備高可靠度，整體計劃預計於2027年底完成。
高鐵公司強調，目前本事件拆下8項組建已由高鐵公司貼上封條，存放於上鎖櫃中，且有錄影機監控。後續將由原廠、第三方與高鐵公司熱嗯元組成調查小組共同分析、調查。
高鐵公司表示，在事件原因釐清前，已暫停執行此轉轍器控制機箱電源模組更換專案的後續工作。
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